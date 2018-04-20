Рособрнадзор: учителей наказывают за необъективность оценок на ВПР

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) наказывает школы и учителей, завышающих оценки за всероссийские проверочные работы (ВПР), заявил глава ведомства, заместитель министра образования и науки РФ Сергей Кравцов.
Он отметил, что ВПР проводятся в России три года подряд во всех 45 тысячах школ для учащихся, начиная с 4-го класса. Глава Рособрнадзора подчеркнул, что по итогам каждого года становятся видны слабые и сильные стороны в обучении. Сейчас, по его словам, провал наблюдается в обучении 8-9 классов, где требуется особый контроль, а начальная школа в России, напротив, является очень сильной.