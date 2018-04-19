РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Образование

Эксперты об экспорте образования: интервью со студентами вызывают интерес

12:5719.04.2018
(обновлено: 13:00 19.04.2018)
0611
© Fotolia / Monkey BusinessСтуденты во время лекцииСтуденты во время лекции
© Fotolia / Monkey Business

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Горизонты международного продвижения российского высшего образования на базе опыта университетов – участников Проекта 5-100 обсудили эксперты в ходе дискуссий, которые прошли на V Московском международном салоне образования (ММСО 2018). 

Согласно проекту Минобрнауки РФ "Экспорт образования", число иностранных студентов в отечественных вузах к 2025 году должно вырасти более чем втрое. Ключ к решению задачи – точное позиционирование и реклама образовательных продуктов на международном рынке.

Московский международный салон образования (ММСО)
© Фото : АНО "ММСО"
Московский международный салон образования открылся на ВДНХ
Представляя опыт продвижения программ подготовки Российского университета дружбы народов в иноязычном сегменте Facebook, начальник управления по связям с общественностью Елена Апасова сообщила, что "годовой охват публикациями в 2017 году достиг двенадцати с половиной миллионов человек".   

"Служба PR не занимается приемом, наша задача обеспечить точку входа потенциальному абитуриенту… Далее с ним работают другие департаменты, которым мы передаем контакты", – пояснила спикер в ходе круглого стола "Международное продвижение российского высшего образования: опыт университетов 5-100". 

Подчеркнув, что "прямая реклама в соцсетях не работает", она добавила, что тема образования на страницах вуза в Facebook" позиционируется как способ изменить жизнь вокруг себя к лучшему".   

При этом неизменно широкий охват и массовую аудиторию обеспечивают не только фотогалереи (репортажи с церемоний посвящения в студенты, проект "Выпускники РУДН"), но и просто тексты. Так, по словам эксперта, история девушки, "чьи родители и родственники на протяжении тридцати лет учились в РУДН", собрала двадцать одну тысячу лайков и сто семьдесят пять тысяч прочтений. 

Публикации обстоятельных интервью со студентами дают наибольший охват в соцсетях. Этот факт, по ее мнению, опровергает устоявшееся представление о том, что объемные тексты виртуальному пространству противопоказаны. По словам проректора Национального исследовательского Московского государственного строительного университета Елены Гогиной, сегодня в вузе учатся более тысячи студентов из семидесяти пяти стран.

Студенты во время лекции
© Fotolia / Monkey Business
Рособрнадзор отмечает приток в РФ дипломированных иностранных специалистов
"Мы выделяем три фактора их успешной адаптации к жизни в университете – коммуникационный, бытовой, социокультурный", – сообщила эксперт.

В целях создания комфортной среды для этой категории в вузе организуют мастер-классы по международному этикету, ролевые игры, тренинги, проводят национальные праздники.

"Мы работаем с поколением Альфа – значит, проектное обучение прежде всего. Ребятам должно быть интересно", – подчеркнула участник дискуссии.

В Российском государственном гуманитарном университете создана служба психологической поддержки для студентов, своя "горячая линия". "Можно обратиться в любое время дня и ночи", – проинформировала проректор по международному сотрудничеству РГГУ Вера Заботкина.

Нередко зарубежные студенты приезжают в столицу России запуганные, думая, что попали в империю зла. "Потом осматриваются и выражают желание остаться еще на семестр, а то и на два", – поделилась она.

Сегодня каждый вуз Российской Федерации имеет задачу по экспорту своего образования, хотел бы энергично продвигаться в этом направлении. Существует ли способ сократить путь к зарубежной аудитории, одновременно повысив рейтинг alma mater среди молодежи, научного сообщества и в глазах работодателей?

Главное здание МГУ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Одиннадцать российских вузов вошли в сотню лучших по мировым рейтингам
Как пояснил заместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня" Геннадий Клюшкин, делать шаги в этом направлении желательно по итогам каждого значимого мероприятия.

Он напомнил, что МИА "Россия сегодня" остается крупнейшим российским поставщиком информации для международной аудитории. За пределами страны медиагруппа представлена международным новостным агентством Sputnik. Последнее включает в себя сайты, мобильные приложения и страницы в социальных сетях, число подписчиков которых превышает сегодня 15 миллионов.

"С 2012 года мы реализуем программу продвижения российских вузов в мире. В частности, речь идет о формировании научного, научно-популярного, общеполитического контента для зарубежных СМИ", – отметил спикер. "Хорошо подготовленный материал может разойтись по всей планете", – добавил он, напомнив коллегам о необходимости "продвигать результаты, которые вы достигли".       

Ознакомиться с программой Московского международного салона образования, который пройдет с 18 по 21 апреля в 75-ом павильоне ВДНХ, и построить собственный индивидуальный маршрут посещения Салона можно на сайте: www.mmco-expo.ru


Комментировать
Образование
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена