Эксперты об экспорте образования: интервью со студентами вызывают интерес

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Горизонты международного продвижения российского высшего образования на базе опыта университетов – участников Проекта 5-100 обсудили эксперты в ходе дискуссий, которые прошли на V Московском международном салоне образования (ММСО 2018).
Согласно проекту Минобрнауки РФ "Экспорт образования", число иностранных студентов в отечественных вузах к 2025 году должно вырасти более чем втрое. Ключ к решению задачи – точное позиционирование и реклама образовательных продуктов на международном рынке.
"Служба PR не занимается приемом, наша задача обеспечить точку входа потенциальному абитуриенту… Далее с ним работают другие департаменты, которым мы передаем контакты", – пояснила спикер в ходе круглого стола "Международное продвижение российского высшего образования: опыт университетов 5-100".
Подчеркнув, что "прямая реклама в соцсетях не работает", она добавила, что тема образования на страницах вуза в Facebook" позиционируется как способ изменить жизнь вокруг себя к лучшему".
При этом неизменно широкий охват и массовую аудиторию обеспечивают не только фотогалереи (репортажи с церемоний посвящения в студенты, проект "Выпускники РУДН"), но и просто тексты. Так, по словам эксперта, история девушки, "чьи родители и родственники на протяжении тридцати лет учились в РУДН", собрала двадцать одну тысячу лайков и сто семьдесят пять тысяч прочтений.
Публикации обстоятельных интервью со студентами дают наибольший охват в соцсетях. Этот факт, по ее мнению, опровергает устоявшееся представление о том, что объемные тексты виртуальному пространству противопоказаны. По словам проректора Национального исследовательского Московского государственного строительного университета Елены Гогиной, сегодня в вузе учатся более тысячи студентов из семидесяти пяти стран.
В целях создания комфортной среды для этой категории в вузе организуют мастер-классы по международному этикету, ролевые игры, тренинги, проводят национальные праздники.
"Мы работаем с поколением Альфа – значит, проектное обучение прежде всего. Ребятам должно быть интересно", – подчеркнула участник дискуссии.
В Российском государственном гуманитарном университете создана служба психологической поддержки для студентов, своя "горячая линия". "Можно обратиться в любое время дня и ночи", – проинформировала проректор по международному сотрудничеству РГГУ Вера Заботкина.
Нередко зарубежные студенты приезжают в столицу России запуганные, думая, что попали в империю зла. "Потом осматриваются и выражают желание остаться еще на семестр, а то и на два", – поделилась она.
Сегодня каждый вуз Российской Федерации имеет задачу по экспорту своего образования, хотел бы энергично продвигаться в этом направлении. Существует ли способ сократить путь к зарубежной аудитории, одновременно повысив рейтинг alma mater среди молодежи, научного сообщества и в глазах работодателей?
Он напомнил, что МИА "Россия сегодня" остается крупнейшим российским поставщиком информации для международной аудитории. За пределами страны медиагруппа представлена международным новостным агентством Sputnik. Последнее включает в себя сайты, мобильные приложения и страницы в социальных сетях, число подписчиков которых превышает сегодня 15 миллионов.
"С 2012 года мы реализуем программу продвижения российских вузов в мире. В частности, речь идет о формировании научного, научно-популярного, общеполитического контента для зарубежных СМИ", – отметил спикер. "Хорошо подготовленный материал может разойтись по всей планете", – добавил он, напомнив коллегам о необходимости "продвигать результаты, которые вы достигли".
Ознакомиться с программой Московского международного салона образования, который пройдет с 18 по 21 апреля в 75-ом павильоне ВДНХ, и построить собственный индивидуальный маршрут посещения Салона можно на сайте: www.mmco-expo.ru