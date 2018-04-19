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Образование

Определены финалисты Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия"

12:3819.04.2018
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© Fotolia / KzenonСтудентыСтуденты
© Fotolia / Kzenon

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Участники очного этапа Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, "Моя страна – моя Россия" были названы в среду по итогам расширенного заседания Экспертного совета конкурса, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

Согласно решению Экспертного совета, главой которого в 2018 году стала Президент Российской академии образования Людмила Вербицкая, в финале конкурса примут участие 250 проектов из 76 регионов России. Всего в 2018 году для участия в конкурсе было подано более 7 тысяч заявок от школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых из всех регионов России. К участию в заочном федеральном туре было допущено 2380 проектов. За 15 лет проведения конкурса в нем приняли участие уже более 58 тысяч человек.

Темы конкурсных проектов тесно привязаны к специфике российских городов и сел, сообщил заместитель Президента Российской академии образования Виктор Басюк.

"В 2018 году запущена номинация Российской академии образования "Язык моей страны". Она включает в себя проекты, направленные на укрепление и расширение возможностей использования русского языка в мировом сообществе как средства межнационального общения; поддержку национальных языков народов России как основания самобытных культур; сохранение русского языка как средства национальной идентификации российских соотечественников за рубежом; формирование образа "Русского мира" за рубежом"", — рассказал он в своем выступлении.

Семь тысяч проектов молодых авторов подразумевают труд семи тысяч наставников, педагогов-новаторов, которые развивают проектный метод в работе с детьми и молодежью и готовят участников конкурса, отметила председатель Совета Общероссийского союза общественных объединений "Молодежные социально-экономические инициативы" Лариса Пастухова.

"Это креативные, инициативные и очень неравнодушные люди. Мое наблюдение, по опыту прошлого года, в следующем: у педагогов, которые принимают участие в конкурсе в качестве наставников или участников — большой творческий потенциал, потребность учиться, обмениваться практиками. Поэтому мы запланировали отдельную образовательную программу для них в рамках очного этапа конкурса в Санкт-Петербурге", — рассказала она.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 26 мая 2018 года в Санкт-Петербурге на Петербургском международном экономическом форуме. 

В 2018 году конкурс реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Организатор Конкурса – Общероссийский союз общественных объединений "Молодежные социально-экономические инициативы". 

Конкурс проводится при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Российской академии образования, Министерства транспорта Российской Федерации, Минстроя Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи, Российского общества "Знание", Национального фонда подготовки кадров.

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