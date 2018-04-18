Медиа кампус "Россия сегодня" откроется на ММСО-2018

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Медиакампус для юных журналистов "Россия сегодня" откроется на Московском международном салоне образования в одном из павильонов ВДНХ, сообщили в пресс-службе МИА "Россия сегодня".
"Проект МИА "Россия сегодня" и международного детского центра "Артек" – медиакампус для юных журналистов — продолжит свою работу на площадке Московского международного салона образования, который пройдет в одном из павильонов ВДНХ с 18 по 21 апреля", — говорится в сообщении.
Как напомнили в пресс-службе, медиакампус открыл свои двери для юных журналистов со всей России в Международном детском центре "Артек" весной прошлого года. На мультимедийной площадке "Артека" дети встречаются со звездами, международными экспертами и политиками и по результатам встреч готовят интервью, фото и видеоматериалы.
Кроме этого, эксперты международного уровня проводят мастер-классы о том, как организовать пресс-конференцию или написать новости, репортажи, лонгриды, а также составить медиаплан и успешно вести аккаунты в социальных сетях. По окончании каждого курса юные журналисты получают сертификат МИА "Россия сегодня" о прохождении тренинга.
Московский международный салон образования является платформой для развития диалога образовательного и экспертного сообществ, государственных институтов и бизнеса по актуальным вопросам настоящего и будущего системы образования, а также площадкой привлечения внимания российского и иностранного бизнеса к участию в российском образовательном процессе, в том числе в форме государственно-частного партнерства.
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