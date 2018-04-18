Медиа кампус "Россия сегодня" откроется на ММСО-2018

Взрослые и дети в медиа кампусе МИА "Россия сегодня" в "Артеке" (16)

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Медиакампус для юных журналистов "Россия сегодня" откроется на Московском международном салоне образования в одном из павильонов ВДНХ, сообщили в пресс-службе МИА "Россия сегодня".

"Проект МИА "Россия сегодня" и международного детского центра "Артек" – медиакампус для юных журналистов — продолжит свою работу на площадке Московского международного салона образования, который пройдет в одном из павильонов ВДНХ с 18 по 21 апреля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ежедневно с 15.00 до 18.00 на стенде "Артек собирает друзей" журналисты и медиаэксперты будут проводить встречи, мастер-классы и круглые столы — о трендах журналистики будущего будут рассказывать медиаменеджеры МИА "Россия сегодня", сотрудники Международной ассоциации студенческого телевидения (МАСТ), ведущие телеканалов ВГТРК и Рен-ТВ.

Как напомнили в пресс-службе, медиакампус открыл свои двери для юных журналистов со всей России в Международном детском центре "Артек" весной прошлого года. На мультимедийной площадке "Артека" дети встречаются со звездами, международными экспертами и политиками и по результатам встреч готовят интервью, фото и видеоматериалы.

Кроме этого, эксперты международного уровня проводят мастер-классы о том, как организовать пресс-конференцию или написать новости, репортажи, лонгриды, а также составить медиаплан и успешно вести аккаунты в социальных сетях. По окончании каждого курса юные журналисты получают сертификат МИА "Россия сегодня" о прохождении тренинга.

Московский международный салон образования является платформой для развития диалога образовательного и экспертного сообществ, государственных институтов и бизнеса по актуальным вопросам настоящего и будущего системы образования, а также площадкой привлечения внимания российского и иностранного бизнеса к участию в российском образовательном процессе, в том числе в форме государственно-частного партнерства.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.