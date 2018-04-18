Ученик попал в тупик: типичные ошибки в началке

Чтобы ребенок успешно учился, важно правильно организовать образовательный процесс и фиксировать все затруднения при освоении материала. Получить исчерпывающую информацию об этом можно благодаря новым системам мониторинга знаний и компетенций учащихся. Это позволяет увидеть, какие типы ошибок дети совершают чаще всего и как помочь школьникам в учебе. Самые актуальные данные мониторинга Электронной школы "Знаника" представлены в новой инфографике "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".