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Образование

Максим Казарновский об ММСО-2018: это уже не эксперимент, а мощная традиция

15:5816.04.2018
(обновлено: 16:01 16.04.2018)
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© Фото : АНО "ММСО"Московский международный салон образования (ММСО)Московский международный салон образования (ММСО)
© Фото : АНО "ММСО"

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В преддверии V Московского международного салона образования (ММСО 2018) директор Московского международного салона образования Максим Казарновский рассказал корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" об основных особенностях организации Салона этого года, изменениях в составе его аудитории и новой географии.     

– Максим Сергеевич, что нового готовит ММСО-2018? Какие особенности отличают его от предыдущих форумов? Чего ждать педагогам, абитуриентам, представителям экспертного сообщества, чиновникам на этот раз?

Московский международный салон образования - 2017
© Пресс-служба ММСО
Развитие ребенка, выбор образования и карьеры: чем запомнился ММСО - 2017
– В прошлом году мы проводили опрос среди посетителей Салона, который показал, что для 73 процентов из них Московский международный салон образования стал ключевым событием 2017 года. В прошлом году форум посетили восемьдесят четыре региональные делегации. Мы чувствуем, что в этом году у аудитории есть большие ожидания от Салона, и это накладывает на нас большую ответственность. Если раньше это казалось некоторым экспериментом, стартап-гипотезой, то сейчас становится ясно: Салон — это не эксперимент, а мощная традиция. 

Мы формируем 22 индивидуальных сценария работы с нашей аудиторией, с каждой группой посетителей мы ведем глубокий, детализированный и последовательный разговор. В момент регистрации посетитель заполняет очень подробную анкету. Автоматическая система анализирует данные и предлагает каждому гостю индивидуальный маршрут в соответствии с его целями и интересами.

Формирование индивидуальной траектории отражает тот запрос, который существует сегодня в образовании в целом. Индивидуальная траектория способствует профессиональному развитию, формированию личного взгляда на образование и школьного педагога, и школьника, и управленца, помогает сориентироваться в огромном массиве мероприятий, которых в этом году более тысячи, и сделать свое посещение максимально эффективным.

– При слове "образование" многие почему-то тотчас переводят разговор на технику. Но не кажется ли вам, что именно сочетание живого и онлайн-общения и привлекает на Салон такое грандиозное число людей? Они приезжают, чтобы познакомиться, обменяться идеями, обзавестись деловыми контактами. Или "живое" вторично по отношению к "железу"? 

Директор ФГБУК Всероссийский центр художественного творчества, GR-директор Московского международного салона образования Оксана Гончарова
© Фото предоставлено пресс-службой ММСО
Эксперт о ММСО-2018: образование давно шагнуло за стены своих институций
– У нас есть видение этих процессов. Мне кажется, что споры на тему, уйдут ли все выставочные форумы и мероприятия в онлайн, упразднив живое общение, возникают ради умышленного обострения темы. В реальности люди, которые занимаются организацией подобного рода мероприятий, хорошо понимают: техника не самоцель, а только инструмент.  

При проникновении "цифры" в нашу жизнь запрос на личное общение, на обмен энергией, живое рукопожатие возрастает многократно. Есть ощущение, что общаясь лично, мы взрослеем, становимся глубже, интереснее, разнообразнее. Этого никогда не заменят виртуальные способы коммуникации.

Создание открытых офлайн-площадок живого общения — это наша компетенция и фокус. Мы умеем это делать и будем продолжать. Цифровые технологии, безусловно, внедряются, но только для того, чтобы сделать неформальное общение более комфортным, продуктивным, а не подменить его некой "параллельной" реальностью.

В этом году представительство делегаций из регионов сильно увеличивается. Например, из Иркутской области на Салон приезжают восемьдесят представителей, почти весь топ-менеджмент образования области. Формат и концепция Салона становятся для регионов очень важными. Мы накопили опыт и экспертизу международного уровня и готовы выводить в регионы федеральных экспертов и представителей бизнеса, помогать создавать пространство для коммуникации с местным профессиональным сообществом, целевой аудиторией. В 2018 году запланированы два региональных Салона: Байкальский международный салон образования, который пройдет в ноябре, и Уфимский международный салон образования, намеченный на октябрь.

Всего за 2018 год мы планируем запустить 12 региональных Салонов.

– Ну а пока коллеги едут на форум издалека, преследуя, в том числе, и сугубо прагматичные цели. Каковы они?

Директор исполнительной дирекции Московского международного салона образования Максим Казарновский
© Фото : из личного архива
Казарновский: Салон стал крупнейшим событием на рынке образования
– Салон — это палитра сценариев. Подписание деловых соглашений, соотнесение своей экспертной позиции с позициями экспертов федерального и международного уровней, представление презентаций своих проектов, нахождение новых контактов, знакомство с современными технологиями, — в этой палитре у каждого участника много составляющих. 

По нашим ощущениям, регионы приезжают к нам с запросом на полисценарность и поле возможностей. И Салон по факту — это коммуникационный хаб. Чем больше сервисов, вариантов поведения в этом пространстве мы предлагаем, тем с большим любопытством и стремлением поедут сюда регионы.     

Ознакомиться с программой Московского международного  салона образования, который пройдет с 18 по 21 апреля в 75-ом павильоне ВДНХ, и построить собственный индивидуальный маршрут посещения Салона можно на сайте: www.mmco-expo.ru.

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