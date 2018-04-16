В собеседование для ОГЭ по русскому языку могут внести изменения

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Федеральная комиссия разработчиков контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) по русскому языку не исключает внесения изменений в устную часть экзамена по этому предмету для девятиклассников после апробации, сообщила журналистам руководитель комиссии Ирина Цыбулько.

"Мы готовы к тому, что будут внесены какие-то изменения в демонстрационные материалы, готовы внести изменения в систему оценивания… Мы очень хотим понять, как улучшить собеседование", — заявила Цыбулько.

Замглавы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев пояснил, что результаты, полученные учащимися на пробном собеседовании, не повлияют на их доступ к письменной части экзамена. По его словам, данный принцип вступит в силу со следующего года, однако если выпускник не сможет пройти собеседование с первого раза, ему будет предоставлено еще две попытки.

Ранее сообщалось, что в апробации итогового собеседования по русскому языку для выпускников 9 классов, которое проходит с 13 по 16 апреля, примут участие около 80% школ во всех регионах РФ.