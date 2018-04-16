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Микульчина: фильмы про войну помогут молодежи участвовать в сохранении мира

Сюжет:
Взрослые и дети в медиа кампусе МИА "Россия сегодня" в "Артеке" (15)
15:0516.04.2018
(обновлено: 15:16 16.04.2018)
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© РИА Новости / Медиа-кампус МДЦ «Артек»Актриса Анастасия МикульчинаАктриса Анастасия Микульчина
© РИА Новости / Медиа-кампус МДЦ «Артек»

Актриса Анастасия Микульчина, сыгравшая одну из главных ролей в военно-исторической кинодраме "А зори здесь тихие…" (2015 г.) по одноимённой повести Бориса Васильева, встретилась в медиа-кампусе Международного детского центра "Артек" и МИА "Россия сегодня" с артековцами, участниками медиаотряда "Полевой". Они обсудили судьбы пяти самоотверженных героинь фильма и их командира во время Великой Отечественной войны.

—  Анастасия Александровна, сегодня в России часто снимаются ремейки знаменитых советских фильмов, в том числе, "А зори здесь тихие…". Для чего это делается?

— Кино, в котором я участвовала, было снято не по фильму, а по литературному произведению, поэтому мы не воспринимаем его как ремейк. Нам хотелось донести до молодого поколения историю, в которой есть любовь, жажда жизни, надежда победить, несмотря на ужасающие обстоятельства. К таким историям время от времени нужно возвращаться, сколько бы раз они не экранизировалась, лишь бы это было сделано искренне и профессионально.

— Какова роль девушки на войне?

— Эту роль переоценить невозможно. Воевали все. Война не делит людей ни по расовому признаку, ни по гендерному, ни по возрастному, — она вовлекает всех. 

Я хочу, чтобы каждый из вас хотя бы долю своих усилий вложил в сохранение нашего уникального наследия – нашей Земли, нашего дома. И здесь, в Крыму, вы можете порадоваться тому, насколько наш мир прекрасен и разнообразен. Человек не в силах создать природу, но он способен её сохранить.

—  Трудно ли играть женщину на войне?

— Нелегко. Расскажу о том, как проходили съемки. Пейзаж Карелии — это лес и каменные глыбы. Первый эпизод мы снимали на озере, это был момент, когда мы ждем врага и считаем: "Один… Два… Три…". Несколько дней, пока шли съемки этой сцены, мы в буквальном смысле жили "на четвереньках", нам приходилось всё время ползать, пригибаясь от неприятеля. 

Мы ощутили на себе, что значит "воевать в юбках". Бегать даже сейчас в них не очень удобно, а военная форма тех лет шилась из ткани, которая не тянется и при намокании становится очень неудобной. На ногах у нас были чулки, подвязанные на резиночках, всё было достоверно. Но тот, кто бывал хоть раз в Карелии, знает, сколько там насекомых. Мы чесались от укусов, колени у нас были в синяках от ударов о скалы. 

Несмотря на трудности, для меня, как и для остальных девушек, снимавшихся в этом кино, съемки останутся надолго в памяти и в сердце. Ведь чем больше трудностей, тем сплоченней коллектив, и тем теплее потом вспоминать, смотреть на результаты. 

—  Какой эпизод съемок Вам особенно запомнился?

— Кто был на съемочной площадке хоть раз в жизни, тот знает, что за пределами кадра одновременно находятся до 80 человек, которые не видны зрителю. Актерам, конечно, очень тяжело абстрагироваться от этого окружения. 

Помню, однажды, лежа в укрытии, я ждала слов "камера, мотор, начали" и поймала себя на мысли, что на моем месте когда-то лежала та самая девушка с оружием в руках, и она была даже младше меня лет на десять. Она была одна, на нее шли немцы. Что она испытывала? Ведь рядом с ней не было ассистентов, которые подносили бы плед, чтобы она могла согреться, не было интернета и гаджетов, с помощью которых мы связываемся с близкими…

 В Карелии вся земля усеяна останками наших солдат, пулями и снарядами, и мороз бежит по коже, когда позволяешь своему сердцу ощутить связь времен и событий. Преисполняешься невыразимой благодарностью к нашим дедушкам и бабушкам, которые смогли отстоять Родину, чтобы подарить нам жизнь. 

Как мало мы ценим то, что имеем! Не тратьте ни минуты жизни впустую. Радуйтесь тому, что у вас есть.

—  Как Вы считаете, для какого возраста лучше подходит фильм "А зори здесь тихие…"?

— Повторюсь, что война не щадит никого — ни детей, ни взрослых, она затрагивает всех. Поэтому, мне кажется, фильм интересен самой широкой аудитории – от детей, которые знают и сопереживают, до стариков, которые вспоминают свое прошлое.

 

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Образование
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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.юрий пягай
современные фильмы о ВОВ только могут породить власовых и полных дебилов,тем более фильмы ремейки которые пользуясь высоким рейтингом старых фильмов пытаются только ЗАРАБОТАТЬ и не более, НИКОГДА фальшивка не заменит ИСТИНУ, и не поднимет патриотизм в стране только опираясь на материально-денежную
основу, фильмы бондарчука из этой категории, такой как Сталинград, ДЕНЬГАМИ не заменить патриотизм, надо чаще транслировать такие фильмы ак Ю.Озерова Освобождение.
16:01
16.04.2018
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