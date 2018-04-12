Минобрнауки: 200 школьных олимпиад запланировано в текущем учебном году

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Почти в два раза больше олимпиад и творческих конкурсов запланировано для школьников в текущем учебном году по сравнению с предыдущим, сообщается на сайте министерства образования и науки РФ в материалах по итогам работы за 2017 год.
Минобрнауки отмечает, что Россия является одной из стран-лидеров по числу завоеванных на международных олимпиадах наград, в том числе и по количеству золотых медалей. Согласно информации на сайте, в 2017 году сборные команды России в составе 38 человек выступили на международных состязаниях по математике, физике, химии, биологии, информатике, географии, астрономии и естественно-научной олимпиаде. Они завоевали 38 медалей, из них — 18 золотых, 14 серебряных и 6 бронзовых, а каждый член восьми сборных команд РФ был удостоен награды международного уровня.