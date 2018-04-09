Ректор МИФИ предупредил о возможном падении вузов РФ в британских рейтингах

МОСКВА, 9 апр ‒ РИА Новости. Ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов предупредил о потенциальном ухудшении позиций российских университетов в глобальных международных рейтингах.

"Такие опасения возникли в связи со сложившейся политической ситуацией", ‒ заявил он на пресс-конференции в РИА Новости, посвященной официальной презентации русскоязычной версии Мирового рейтинга университетов Round University Ranking 2018.

Напомнив, что QS и Times Higher Education (THE) ‒ это рейтинги Великобритании, Михаил Стриханов обратился к вице-президенту организации IREG Observatory Вальдемару Сивински с призывом "внимательно следить за тем, чтобы не было внезапного ухудшения позиций российских вузов". При этом он назвал IREG регулирующей организацией, которая является гарантом объективности.

Вместе с тем, по словам ректора НИЯУ МИФИ, один раз "подобное внезапное опускание" уже произошло в истории международного рейтингования, когда была исключена мегасайнс. Исключение мегасайнс он назвал "лукавой статистикой", поскольку, по его мнению, без мегасайнс и больших научных коллективов не может быть физики.

Кроме того, ректор призвал рейтинговые агентства двигаться в сторону отказа от параметров, которые носят субъективный характер. "Репутация университета вычисляется по экспертным оценкам, в QS и THE она составляет 40-50% от всей оценки", ‒ пояснил он, подчеркнув, что необходимо снижать подобный субъективизм.

В рейтинге RUR-2018, в котором приняли участие 783 университета из 74 стран мира, НИЯУ МИФИ среди российских вузов занял второе место (224 позиция), а лидером стал Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (153 строчка в рейтинге).

Согласно данным этого исследования, Россия заняла второе место в мире по количеству университетов-участников, уступив только США. Всего от России в RUR-2018 участвуют 70 университетов, из которых 10 вошли в мировой топ-500.