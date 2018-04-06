"Управленческая весна" займется обучением педагогических команд

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Более трех тысяч управленцев примут участие в IV Всероссийской онлайн-конференции для руководителей сферы образования "Управленческая весна".

Мероприятие проводится для администраций школ и детских садов, учреждений дополнительного образования, методических центров, институтов развития образования и повышения квалификации, органов управления образованием.

Для отбора материалов конференции создан Экспертный совет, в который входит 70 руководителей системы образования из различных регионов РФ.

"Мы убедились, что обучать только руководителя образовательной организации бессмысленно. Замы и рядовые педагоги лучше удерживают фокус, владеют проблемами внутри организации", – сообщил председатель Экспертного совета онлайн-конференции "Управленческая весна", главный редактор журнала "Директор школы", профессор НИУ "Высшая школа экономики" Константин Ушаков.

Он подчеркнул, что конференция является "площадкой для обучения всей педагогической команды, а также обмена опытом, навыками, инструментами и методиками".

В рамках конференции, которая стартует 9 апреля, все дни будут проходить вебинары по управлению школой и дошкольными образовательными учреждениями от управленцев и экспертов.

Полная информация о конференции, формы заявок, подробное описание секций и расписание – на сайте конференции "Управленческая весна-2018".



