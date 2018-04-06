Министр назвала самый популярный у выпускников Подмосковья предмет ЕГЭ

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Наиболее популярным предметом по выбору на ЕГЭ у выпускников в Подмосковье является обществознание, сказала министр образования региона Марина Захарова.

"Помимо обязательных экзаменов на первом месте по выбору — экзамен по обществознанию. Более 50% учащихся выбирают его, затем идет физика, и одинаковое количество набирают история и английский язык", — сказала Захарова на пресс-конференции.

Она отметила, что многие выпускники также выбирают профильную математику.

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.