Победителей Международного конкурса молодых физиков поздравили в Госдуме

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Победителей ежегодного Международного конкурса молодых физиков поздравили представители ведущих технических вузов и институтов России в ходе круглого стола, который прошел в среду в Государственной Думе РФ по инициативе Русского академического фонда, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

В конкурсе, организованном Московским физическим обществом, Физическим институтом имени П. Н. Лебедева (ФИАН) РАН и Русским академическим фондом, участвуют ученые, студенты и аспиранты, возраст которых не превышает 26 лет.

Лауреатов конкурса поздравили представители Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ "МИФИ"), Московского физико-технического института, Института радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова (ИРЭ) РАН, ФИАН РАН, Росcийского университета дружбы народов, Научно-исследовательского института "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха, а также других ведущих технических вузов и институтов.

Директор ИРЭ РАН Сергей Никитов в своем выступлении подчеркнул важность межотраслевого взаимодействия и указал на актуальные возможности для молодых ученых применять теоретические знания на практике. Проректор НИЯУ "МИФИ" Николай Каргин рассказал о значительных успехах вуза по привлечению молодых специалистов к сотрудничеству.

Участники круглого стола отметили положительную динамику российских технических вузов в рамках проекта "5-100", высокую востребованность их выпускников, а также рост уровня технического образования по стране в целом.

Представители Московского физического общества представили инициативы, направленные на развитие инженерного образования в России и позволяющие повысить привлекательность для молодых ученых работы на российских предприятиях.