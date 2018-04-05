Более 15 тысяч школ заявились на проведение ВПР по химии для выпускников

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Более 15 тысяч школ из всех регионов РФ добровольно заявились на участие в проведении Всероссийских проверочных работ по химии для 11-классников, которые они напишут в четверг, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) — это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания.

Всероссийская проверочная работа по химии пройдет в четверг для учащихся 11-х классов российских школ. В Рособрнадзоре напомнили, что участие школ в проведении ВПР по химии для выпускников является добровольным. Тем не менее проверочную работу по химии проведут более 15 тысячи школ из всех регионов России.

Выпускники, принимающие участие в написании ВПР по химии, должны будут продемонстрировать базовый уровень знания предмета. Проверочная работа по химии условно разделена на четыре содержательных блока: "Теоретические основы химии", "Неорганическая химия", "Органическая химия", "Методы познания химии. Экспериментальные основы химии. Химия и жизнь".