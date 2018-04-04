Эксперты: психологическая служба дышит, мы держим руку на пульсе

МОСКВА, 4 апр ‒ РИА Новости. Всероссийский научно-практический семинар-совещание "Профилактика социальных рисков и правонарушений несовершеннолетних" открылся во вторник, 3 апреля, в Московском государственном психолого-педагогическом университете (МГППУ).

"Сегодня лишь в каждой второй из 42 тысяч школ работает педагог-психолог. В образовании за предшествующий временной отрезок проходили те или иные реорганизационные и оптимизационные процессы. Как бы то ни было, уже все понимают, что психолог школе нужен. Это специалист, комплексно реагирующий на любые вызовы и проблемы растущего человека", — отметила заместитель министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина.

При этом она указала на необходимость унифицировать "ряд основополагающих документов". С одной стороны, это облегчит жизнь профессионалам, а с другой стороны, в этом случае важные материалы будут восприниматься всеми специалистами на территории страны без разночтений, пояснила Синюгина.

В порядке реализации принятой в декабре 2017 года "Концепции развития психологической службы в системе образования Российской Федерации на период до 2025 года" ведомство намерено отдельно прописать подзаконными актами "функционал психолога в системе образования, норматив их штатной численности".

Кроме того, министерство предлагает перевести психолого-педагогические и медико-социальные центры (ППМСЦ) на региональный уровень, сделав психолого-медико-педагогические комиссии (ПМПК) их структурными подразделениями на уровне муниципалитетов.

"Участие в семинаре-совещании более 250 человек из 57 регионов, представителей региональных отделений Федерации психологов образования России говорит от том, что психологическая служба дышит, мы держим руку на пульсе", — отметил ректор МГППУ, академик РАО Виталий Рубцов.

"Выявление социальных рисков, взаимодействие с разными носителями этой проблемы это работа командная, партнерская. Недаром здесь собрались представители и Министерства внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказаний, Следственного комитета РФ, здравоохранения, социальной защиты", – сказал он.

С точки зрения заместителя председателя Общероссийского профсоюза работников образования и науки РФ Михаила Авдеенко, "среда в школе становится все более агрессивной, а объектом насилия все чаще становятся педагогические работники". К числу вновь возникших за последние годы социальных рисков он отнес оптимизацию штатных расписаний и снижение эффективности психолого-педагогических служб.

"С нашей точки зрения, прошедшая оптимизация психологов, социальных педагогов в образовательных организациях принесла не совсем радостные плоды", – сказал он, позитивно оценив готовность представителей Минобрнауки РФ сформировать предложения по исправлению сложившейся ситуации.

По словам председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Марины Гордеевой, более 8 млн звонков поступило на общероссийский детский номер телефона доверия, начиная с 2010 года. В рамках проекта работают 226 служб во всех субъектах РФ, за исключением Республики Крым. Абсолютное большинство звонящих на горячий телефон – дети. На долю родителей приходится всего 11%. При этом 1,5% граждан обращаются по фактам жестокого обращения с детьми, и 1% в связи с суицидальным состоянием.

Коснувшись темы определения норматива численности штатных единиц педагога-психолога в системе образования, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки РФ Лариса Фальковская познакомила с проектными версиями этого показателя. В частности, предполагается обеспечить одной штатной единицей "педагог-психолог" в расчете на 200 обучающихся в дошкольной образовательной организации, и одной – на 300 обучающихся в общеобразовательной организации.

Работа с девиантными подростками присоединена к функциям ПМПК относительно недавно. Эта новая и правильно поставленная задача представляет в то же время "существенный вызов для этих структур". "Подростки с девиантными поведением это сложный объект, который ломает привычную систему работы ПМПК", – отметила главный научный сотрудник, руководитель лаборатории психологии детского и подросткового возраста Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Елена Дозорцева.

По мнению академика РАО Ирины Дубровиной, сегодня "в жизни многих детей отсутствует любовь, как явление культуры, тип нормальных отношений между людьми". Возможно, поэтому подростки и сбегают в социальные сети, где оказываются принятыми в сообщество, окружающее их своим вниманием, и где они "осваивают какие-то ценности и нормы, часто даже не понимая их смысла".

Если говорить не об отдельных учреждениях образования, а о системе профилактики правонарушений в целом, то эта машина на огромное количество процентов сохраняет карательно-назидательный подход. В то же время, как считает председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, член Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Александр Спивак, она должна полностью "переключиться с карательного на помогающий подход".