Эксперты: психологическая служба дышит, мы держим руку на пульсе

МОСКВА, 4 апр ‒ РИА Новости. Всероссийский научно-практический семинар-совещание "Профилактика социальных рисков и правонарушений несовершеннолетних" открылся во вторник, 3 апреля, в Московском государственном психолого-педагогическом университете (МГППУ).
"Сегодня лишь в каждой второй из 42 тысяч школ работает педагог-психолог. В образовании за предшествующий временной отрезок проходили те или иные реорганизационные и оптимизационные процессы. Как бы то ни было, уже все понимают, что психолог школе нужен. Это специалист, комплексно реагирующий на любые вызовы и проблемы растущего человека", — отметила заместитель министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина.
В порядке реализации принятой в декабре 2017 года "Концепции развития психологической службы в системе образования Российской Федерации на период до 2025 года" ведомство намерено отдельно прописать подзаконными актами "функционал психолога в системе образования, норматив их штатной численности".
Кроме того, министерство предлагает перевести психолого-педагогические и медико-социальные центры (ППМСЦ) на региональный уровень, сделав психолого-медико-педагогические комиссии (ПМПК) их структурными подразделениями на уровне муниципалитетов.
"Участие в семинаре-совещании более 250 человек из 57 регионов, представителей региональных отделений Федерации психологов образования России говорит от том, что психологическая служба дышит, мы держим руку на пульсе", — отметил ректор МГППУ, академик РАО Виталий Рубцов.
С точки зрения заместителя председателя Общероссийского профсоюза работников образования и науки РФ Михаила Авдеенко, "среда в школе становится все более агрессивной, а объектом насилия все чаще становятся педагогические работники". К числу вновь возникших за последние годы социальных рисков он отнес оптимизацию штатных расписаний и снижение эффективности психолого-педагогических служб.
"С нашей точки зрения, прошедшая оптимизация психологов, социальных педагогов в образовательных организациях принесла не совсем радостные плоды", – сказал он, позитивно оценив готовность представителей Минобрнауки РФ сформировать предложения по исправлению сложившейся ситуации.
Коснувшись темы определения норматива численности штатных единиц педагога-психолога в системе образования, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки РФ Лариса Фальковская познакомила с проектными версиями этого показателя. В частности, предполагается обеспечить одной штатной единицей "педагог-психолог" в расчете на 200 обучающихся в дошкольной образовательной организации, и одной – на 300 обучающихся в общеобразовательной организации.
По мнению академика РАО Ирины Дубровиной, сегодня "в жизни многих детей отсутствует любовь, как явление культуры, тип нормальных отношений между людьми". Возможно, поэтому подростки и сбегают в социальные сети, где оказываются принятыми в сообщество, окружающее их своим вниманием, и где они "осваивают какие-то ценности и нормы, часто даже не понимая их смысла".
Если говорить не об отдельных учреждениях образования, а о системе профилактики правонарушений в целом, то эта машина на огромное количество процентов сохраняет карательно-назидательный подход. В то же время, как считает председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, член Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Александр Спивак, она должна полностью "переключиться с карательного на помогающий подход".