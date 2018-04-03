Введение новых федеральных государственных образовательных стандартов по литературе

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Пресс-конференция на тему: "Введение новых федеральных государственных образовательных стандартов для школьной программы по литературе".

Участники:

— член Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Равиль ХУСНУЛИН;

— заместитель президента Российской академии образования Виктор БАСЮК;

— директор Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации Андрей ПЕТРОВ;

— руководитель всероссийского проекта "Моя страна – моя семья" Валерия РАЙЗМАН;

— профессор кафедры методики преподавания литературы Института филологии Московского педагогического государственного университета Сергей ЗИНИН;

— доктор психологических наук, профессор Ирина СОКОЛОВСКАЯ;

— директор Русского академического фонда Олег КАЗЕНКОВ.

Новые федеральные государственные образовательные стандарты по литературе вызвали неоднозначную реакцию в обществе, дискуссию в педагогических и академических кругах. Эксперты попробовали разобраться, как соблюсти баланс между интересами государства и индивидуальным подходом к каждому ребенку, а также обсудили перспективы создания единого образовательного пространства.