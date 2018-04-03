Эксперты РАНХиГС прогнозируют крах системы среднего профобразования

МОСКВА, 3 апр ‒ РИА Новости. Одним из наиболее уязвимых звеньев отечественной системы образования является система среднего профессионального образования (СПО). К такому выводу пришли эксперты РАНХиГС, подготовившие научное исследование "Реформирование системы образования в России: результаты и последствия". Как сообщили РИА Новости в пресс-службе академии, в работе проведен анализ проблем в различных сферах системы российского образования и даны прогнозы развития этой системы.
По прогнозам авторов исследования, до 2024 года численность поступающих в СПО может вырасти в 1,5 раза. "Если поток абитуриентов будет и дальше нарастать при практически падающем финансировании, то система не выдержит", ‒ отметила эксперт, добавив, что уже сейчас необходимо принимать упреждающие меры – обновлять материальную базу, больше платить преподавателям.
В целом авторы исследования приходят к выводу, что при сохранении нынешнего уровня бюджетного финансирования в размере 3,6% ВВП невозможно обеспечить даже минимально необходимого развития системы общего и высшего образования. "Изменения, происходящие в системе, как и проводимые организационно-экономические реформы на разных уровнях образования, требуют критического осмысления", – уточняют эксперты РАНХиГС.