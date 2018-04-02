"Ломоносовский Обоз" прибыл в Тюмень

МОСКВА, 2 апр ‒ РИА Новости. Участники федерального образовательного проекта "Ломоносовский Обоз. Промышленное сердце России", талантливые старшеклассники из 40 регионов России побывали в понедельник в Тюменском государственном университете (ТюмГУ).

Как пояснили РИА Новости в ТюмГУ, проект направлен на выявление и развитие талантливой молодежи, формирование интеллектуального потенциала России в образовании, науке, культуре и экономике. В рамках проекта школьники, прошедшие специальный отбор, получили возможность в течение двух недель познакомиться с Уральским регионом: посетить промышленные производства и ведущие вузы, пообщаться с работодателями Тюмени, Кургана, Челябинска, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Перми.

"В основе качества человеческого капитала лежит образование, и отчасти потенциал развития регионов определяется наличием эффективной системы работы с одаренными детьми", – отметил ректор ТюмГУ Валерий Фальков. По его мнению, положительным опытом работы вуза в данном направлении уже стали организованные при поддержке правительства области многопрофильные учебно-научные школы, где прошли обучение более 1,5 тыс. школьников из числа победителей олимпиад, Школа одаренных для учащихся 5–9-х классов и Фаблаб – Центр научного творчества и робототехники.

Говоря о работе с талантливой молодежью, ректор отметил, что в ТюмГУ ежегодно наблюдается рост качества набора: средний балл первокурсников, поступивших в ТюмГУ в 2017 году, составил 74,3 балла (по данному показателю университет в очередной раз вошел в топ-10 лучших классических вузов России).

Программа "Ломоносовского обоза" в ТюмГУ включала в себя экскурсию в информационно-библиотечный центр и университетский Техноцентр. Кроме того, школьники посетили Фаблаб, узнали о работе самого высокопроизводительного компьютера "Менделеев", а также увидели многофункциональный нанотехнологический многомодульный комплекс НаноФаб-100.