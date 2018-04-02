Почти 20 тысяч выпускников напишут ЕГЭ по трём предметам досрочно

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Почти 20 тысяч выпускников российских школ напишут в понедельник Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по физике, биологии и письменную часть экзамена по иностранному языку в досрочный период, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

По данным Рособрнадзора, заявление на участие в экзамене по биологии подали около 8,4 тысячи человек, физике – порядка 7,8 тысячи, а письменную часть по иностранным языкам напишут 3,7 тысячи человек.

Устный экзамен по иностранным языкам участники досрочного периода ЕГЭ-2018 сдавали 28 марта.

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 16 апреля. Досрочный период ЕГЭ в 2018 году проходит с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля.

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.