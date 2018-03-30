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Образование

Волосовец: "дошколке" не хватает медиков и навыков работы с детьми с ОВЗ

14:3430.03.2018
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© РИА Новости / Руслан Кривобок
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В преддверии V Московского международного салона образования (ММСО 2018) директор ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования", профессор, куратор Татьяна Волосовец рассказала корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" о содержании кластера "Дошкольное образование", ключевых трендах, проблемах и достижениях этой системы за минувший год.   

– Татьяна Владимировна, какие надежды связываете вы с участием в работе Салона, каких посетителей ждете? 

– Для меня Салон это площадка, где можно встретиться с коллегами из регионов. Сверить часы, понять, как идет развитие дошкольного образования на местах, услышать вопросы, постараться на них ответить. Сообща осмыслить пути преодоления трудностей, возникающих по мере реализации образовательных программ. 

Посетили на Московском международном салоне образования в Экспоцентре
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Московский международный салон образования пройдет под эгидой ЮНЕСКО
Ежегодно салон собирает гигантскую аудиторию неравнодушных людей – в прошлом апреле порядка пятидесяти шести тысяч. Кроме ученых и бизнесменов, традиционно это студенты, школьники, преподаватели вузов и педагогических колледжей, учителя, родители. Формат деловой программы позволяет профессионалам встретиться и обменяться мнениями, в этом огромный плюс.  

В прошлом году на мероприятиях, проходивших в рамках "дошкольного" кластера, люди не помещались в зале. Стоящих у входа было столько же, сколько сидящих внутри. Это очень пытливые педагоги, им интересно содержание образования, его вариативность. Их увлекает общение друг с другом, со студентами педагогических университетов и с корифеями дошкольного образования.    

– Какие темы включены в программу кластера? Как она выстроена?

– Разговор пойдет о программах дошкольного образования, как комплексных, так и парциальных. О соответствии их Федеральному государственному образовательному стандарту "дошколки". В том числе, о программах, которые появились лишь в последние несколько лет. И о тех, которые выдержали испытание временем, но реализуются в новых условиях с другим контекстом.  

Но будем говорить и о детстве как о самоценном жизненном этапе. И о ребенке как основном участнике образовательных отношений. Насколько готов педагог к восприятию детоцентризма как парадигмы сегодняшней системы дошкольного образования? Чего ему не хватает в личностном и профессиональном становлении?

Главным спикером на круглом столе, приуроченном к пятилетию ФГОС дошкольного образования, будет его идеолог, академик РАО Александр Асмолов. Во второй из четырех дней Салона к нам придут ученые, которые стали классиками педагогики и психологии еще в советское время и до сих пор являются авторитетами в науке.  

Учиться, чтобы учить: как готовят педагогов нового поколения
© РИА Новости, Инфографика
Учиться, чтобы учить: как готовят педагогов нового поколения
Это сотрудники нашего института Оксана Семеновна Ушакова – разработчик образовательных программ, посвященных развитию речи дошкольников. Николай Евгеньевич Веракса, работающий в области познавательного развития детей. Виктор Иванович Слободчиков, много лет занимающийся антропопрактиками. Елена Евгеньевна Кравцова, специалист в области теории и практики игры.   

Четвертый день форума родительский. Будем предоставлять гостям возможность познакомиться с педагогическими технологиями и психологическими подходами в семейном воспитании.

Прозвучат на кластере и темы текущей политической повестки. Президентом поставлена задача обеспечить детей младше трех лет местами в дошкольных учреждениях. Но понятие "место" включает и качественное содержание образования для детей этого возраста.

К сожалению, понимание важности данной проблемы в последние тридцать лет утеряно. Ясельные группы начали массово закрываться в начале девяностых. С тех пор и педагогов этого профиля перестали выпускать, и образовательные программы устарели. Поэтому сотрудники нашего института занимаются одновременно и подготовкой педагогов, и разработкой новых программ повышения квалификации, и созданием инновационной образовательной программы для детей от 2 месяцев до 3 лет. 

– Если не ошибаюсь, тема "ясельных" малышей активно обсуждается как минимум пять лет. А результат? 

– Во-первых, актуальная очередь на место в детском саду для детей этого возраста исчисляется цифрой в районе от 240 до 270 тысяч малышей. Цифра колеблется, поскольку очередь живая: кто-то выбывает, кто-то прибывает.

Новый детский сад. Архив
© РИА Новости / Александр Паниотов
Доступность яслей в 2018 году в России составила около 80%
Во-вторых, из федерального бюджета выделено 49 миллиардов рублей на строительство новых детских садов. Что же касается возраста "от трех до семи", то эти дошкольники местами уже точно обеспечены.  

– А каков, по-вашему, самый серьезный вызов социума, предъявленный "дошколке"?   

– А можно два? Первый – отсутствие у наших воспитателей умений, навыков и компетенций в области работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Закон позволяет привести такого ребенка в любой садик, а вот у воспитателей готовности к этому нет. Достаточно болезненная проблема. 

Творческий подход к обучению зачастую является инициативой самих воспитателей
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Эксперты: для создания инклюзии в детских садах нужны изменения в ФГОС
Другая тревога – медицина вымылась из образовательных организаций. Когда-то в советское и в первое постсоветское время врач приходил сюда по графику, а медсестра находилась с детьми изо дня в день.   

Прием детей в утреннее время, график прививок, составление меню с учетом сбалансированного питания, даже разбитая коленка – этим занималась медсестра. К сожалению, в рамках оптимизации система эта разрушена и люди в белых халатах появляются в садике от силы раз в неделю.

– Чего еще ждут посетители от организаторов дошкольной площадки на Салоне? 

– К нам идут люди, которые стремятся к новому. А новое это не только программы и ФГОС. На экспонентах выставки будут представлены новые игрушки, игры, игровое оборудование, художественная литература, учебные пособия, методические рекомендации. Людям интересно посмотреть, что появилось на рынке детских товаров за истекший год. Они приходят на Салон узнать и увидеть новинки во всех смыслах этого слова. 

Ознакомиться с программой Московского международного салона образования, который пройдет с 18 по 21 апреля в 75-ом павильоне ВДНХ, и построить собственный индивидуальный маршрут посещения Салона можно на сайте: www.mmco-expo.ru


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