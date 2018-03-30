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Стартовал Всероссийский конкурс "Директор школы-2018"

13:5230.03.2018
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© РИА НовостиВсероссийский конкурс Директор школыВсероссийский конкурс Директор школы
© РИА Новости

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Оргкомитет Всероссийского конкурса "Директор школы-2018" объявил о старте приема работ участников. Тема конкурсного эссе этого года – "Пожелание самому себе: что мне нужно сделать для роста эффективности моей школы?". Хотя такая постановка вопроса содержит, по мнению сопредседателя оргкомитета конкурса, председателя жюри, главного редактора журнала "Директор школы", профессора НИУ "Высшая школа экономики" Константина Ушакова, "некоторый подвох".

Директор казанской школы №85 с углубленным изучением отдельных предметов Ренат Хайбуллин
© РИА Новости / Наталья Тюрина
Лучший директор 2017 – учитель в третьем поколении
"Если мне что-то нужно сделать для эффективности школы, значит, я признаюсь, что сделал не все", – полагает эксперт. От имени организаторов конкурса он обратился к его участникам с пожеланием успеха и просьбой. "Избегайте, пожалуйста, общих фраз типа: "Улучшить…", "Увеличить…". Мы будем очень ценить конкретность и откровенность", – подчеркнул Ушаков.

Испытания традиционно проходят в два этапа – заочно и очно. По окончании приема заявок стартуют этапы экспертизы присланных работ, а также этап дополнительных заданий в рамках заочного тура. Далее жюри по  целому ряду критериев определит 30 финалистов – участников очного тура. В ноябре 2018 года в Москве они будут бороться за звание лучшего директора школы года.

Победитель Всероссийского конкурса Директор школы 2016 директор школы №98 Краснодара Андрей Шевченко
© Фото : Зоя Давыдова
Лучший директор 2016: школа должна быть основана на любопытстве детей
Конкурс проводится с 2010 года старейшим журналом для руководителей образовательных организаций "Директор школы" при поддержке Фонда Олега Дерипаски "Вольное Дело", НИУ "Высшая школа экономики", Российской академии образования, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. За 8 лет в нем приняли участие более 3500 директоров школ из 83 регионов России.

Информационные партнеры – радиостанция "Эхо Москвы", "Учительская газета", газета "Вести образования" и др. Соучредителями конкурса являются Министерство образования и науки РФ и Издательская Фирма "Сентябрь".

Генеральным информационным партнером является проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".

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