Российские исследователи образования вступили в "европейский союз"

МОСКВА, 30 мар ‒ РИА Новости. Российская ассоциация исследователей образования, одним из создателей которой в 2017 году стал Московский государственный психолого-педагогический университет, вошла в Европейскую ассоциацию исследователей образования (EERA). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МГППУ.

По мнению экспертов, вступление российской ассоциации в европейскую дает российским ученым дополнительную возможность участия в мировых научных и образовательных мероприятиях, конкурсах, делает доступнее международные публикации и гранты, значительно расширяет возможности интеграции в мировую науку.

Как отметил первый проректор МГППУ Аркадий Марголис, этому событию предшествовало 1,5 года напряженной работы, направленной на гармонизацию уставных, этических требований к проведению исследований. "Заявка российской ассоциации прошла независимое рецензирование международного Совета и после всестороннего и довольно напряженного обсуждения была принята единогласно", ‒ добавил он.

Европейская ассоциация существует с 1994 года, базируется в Берлине и объединяет 35 национальных союзов ученых, исследующих проблемы образования. Одним из основных принципов ее деятельности является "свободный, открытый диалог и критическая дискуссия" ученых из разных стран. Это достигается предоставлением широкого спектра возможностей всем вступившим в ее ряды.

Кроме МГППУ лидерами российской ассоциации являются Институт образования НИУ ВШЭ, Московский городской педагогический университет, МГУ, СПбГУ, РГПУ имени Герцена (Санкт-Петербург), Казанский федеральный университет, НГПУ имени Минина (Нижний Новгород), Томский государственный университет, Сибирский федеральный университет, Российская академия наук.

В пресс-службе вуза также сообщили, что 23 апреля на базе МГППУ пройдет XVII Всероссийская научно-практическая конференция молодых исследователей образования. В ее рамках планируется обсуждение, анализ научных и практических результатов деятельности молодых исследователей в сфере образования, демонстрация научных и практических результатов исследований участников конференции, обмен идеями, поиск совместных направлений исследований, проводимых в различных областях психологии, педагогики, социологии, экономики и смежных с ними наук.