Эксперт: ФГОС по литературе должен давать педагогу определенную свободу

Введение новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) для школьной программы по литературе остается темой обсуждения педагогов и экспертов. Какие преимущества предлагают разрабатываемые документы для учащихся на домашнем или внешкольном обучении? Оставят ли они необходимую педагогу степень свободы при планировании уроков литературы в школьном классе? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказала кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы Тюменского государственного университета Надежда Федорова.
— Надежда Константиновна, что вы думаете о проекте содержания образовательного стандарта по литературе и о спорах вокруг этого документа?
— Образовательный стандарт должен определять не только результаты обучения, но и, в установленной мере, содержание. До сих пор этого не было сделано. Эта ситуация, конечно, требовала доработки, поэтому работа по определению содержания образования, на мой взгляд, ведется вполне обоснованно.
В соответствии с законом об образовании современному школьнику могут быть предложены различные условия реализации его образовательного трека. Ученик может осваивать учебную программу как в школе, так и в условиях домашнего обучения, когда учитель приходит к нему домой, или семейного обучения, когда он получает образование вообще за пределами образовательного учреждения.
Но в любом случае аттестация, то есть проверка знаний ученика, остается за школой и организациями управления образованием, которые должны понять, в полной ли мере тот получил необходимое общее образование. Поэтому, когда содержание стандарта четко определено, то становится проще сказать: "Ты занимался в удобной тебе форме, но в любом случае должен был освоить то, то и то, и мы должны это проверить".
— Но если мы окажемся в реальном школьном классе, где работает конкретный учитель?
— Тут мы должны встать на другую позицию. С точки зрения управляющей машины, конечно, все рамки должны быть прописаны. Но у учителя должна оставаться достаточная степень свободы, внутри которой он сможет создавать образовательные траектории для той группы школьников, с которой он работает. Ведь дети бывают разные — и одаренные, которые сильно опережают программу, и те, кто нуждаются в более медленных темпах обучения, по более адаптивной программе. И в этом смысле, когда учитель говорит, что ему нужно больше свободы, конечно, он прав.
— По мнению педагогов, критикующих проект содержания стандарта, перечень обязательных произведений перегружен (235 произведений за пять лет обучения), и на вариативную часть у педагогов не останется времени.
— Произведений на самом деле меньше, и большая часть из них – стихотворения.
Но я понимаю опасения учителей. В стандарте есть допущение, что будет создана примерная образовательная программа, которая может зафиксировать порядок изучения произведений. Конечно, учитель смотрит вперед и понимает, что если сейчас в стандарте еще все достаточно подвижно, то образовательная программа может оказаться уже менее вариативной.
Я думаю, что нужно разработать документ, на основании которого будет реализовываться вариативная часть программы, позволяющая учитывать потребности и особенности реальных учеников и методический инструментарий конкретного учителя.
— Часть критических замечаний касаются "архаичного" набора литературных произведений в проекте стандарта. Что Вы думаете об этом?
— Он действительно архаичный, но я не считаю, что это плохо. Перечень ориентирован на изучение истории литературы, это традиционная классическая признанная практика. Отобранные произведения должны формировать представление о русской культуре, связывать литературу с историей России и мировой художественной культурой. Мы должны понимать, как развивалась русская литература от "Слова о полку Игореве" до современности.
В случае русской литературы, в него, в первую очередь, можно было бы включить такие романы, как "Евгений Онегин", "Война и мир" и "Преступление и наказание", знание которых помогает формировать нашу национальную идентичность.
В советской традиции было принято включать в обязательную программу большее число произведений. Поэтому нам сейчас очень сложно переломить эту традицию и признать, что из этого большого корпуса русской литературы мы что-то готовы сделать необязательным к изучению.