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Образование

Эксперт: ФГОС по литературе должен давать педагогу определенную свободу

09:0830.03.2018
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© Fotolia / KzenonУрок в школеУрок в школе
© Fotolia / Kzenon

 Введение новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) для школьной программы по литературе остается темой обсуждения педагогов и экспертов. Какие преимущества предлагают разрабатываемые документы для учащихся на домашнем или внешкольном обучении? Оставят ли они необходимую педагогу степень свободы при планировании уроков литературы в школьном классе? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказала кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы Тюменского государственного университета Надежда Федорова.

 Надежда Константиновна, что вы думаете о проекте содержания образовательного стандарта по литературе и о спорах вокруг этого документа?

 Образовательный стандарт должен определять не только результаты обучения, но и, в установленной мере, содержание. До сих пор этого не было сделано. Эта ситуация, конечно, требовала доработки, поэтому работа по определению содержания образования, на мой взгляд, ведется вполне обоснованно. 

Книги. Архивное фото
© Fotolia / Kara
Учителя раскритиковали новый образовательный стандарт по литературе
В то же время мы должны прислушаться к критике со стороны педагогов, когда они говорят о том, что, помимо обязательной части содержания, в стандарте должна сохраняться и вариативная часть, которую могут формировать сами участники образовательного процесса. Поскольку индивидуальные образовательные траектории, которые все чаще требуются современным школьникам и родителям, невозможно реализовать в жестких рамках. 

В соответствии с законом об образовании современному школьнику могут быть предложены различные условия реализации его образовательного трека. Ученик может осваивать учебную программу как в школе, так и в условиях домашнего обучения, когда учитель приходит к нему домой, или семейного обучения, когда он получает образование вообще за пределами образовательного учреждения. 

Но в любом случае аттестация, то есть проверка знаний ученика, остается за школой и организациями управления образованием, которые должны понять, в полной ли мере тот получил необходимое общее образование. Поэтому, когда содержание стандарта четко определено, то становится проще сказать: "Ты занимался в удобной тебе форме, но в любом случае должен был освоить то, то и то, и мы должны это проверить". 

 Но если мы окажемся в реальном школьном классе, где работает конкретный учитель?

 Тут мы должны встать на другую позицию. С точки зрения управляющей машины, конечно, все рамки должны быть прописаны. Но у учителя должна оставаться достаточная степень свободы, внутри которой он сможет создавать образовательные траектории для той группы школьников, с которой он работает. Ведь дети бывают разные  и одаренные, которые сильно опережают программу, и те, кто нуждаются в более медленных темпах обучения, по более адаптивной программе. И в этом смысле, когда учитель говорит, что ему нужно больше свободы, конечно, он прав. 

На уроке в школе
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Эксперт: новый ФГОС не ущемляет учителя в выборе форм и методов обучения
В обсуждаемом проекте стандарта есть перечень обязательных текстов, на основании которых будут разрабатываться задания для ОГЭ и ЕГЭ. Это важно, потому что любой школьник, который собирается хорошо сдать экзамены, должен понимать, что у него будут спрашивать. Получается, стандарт не столько регламентирует образовательный процесс, что и в какой последовательности мы будем учить, сколько, как будет проверяться освоение тех или иных текстов.

 По мнению педагогов, критикующих проект содержания стандарта, перечень обязательных произведений перегружен (235 произведений за пять лет обучения), и на вариативную часть у педагогов не останется времени.

 Произведений на самом деле меньше, и большая часть из них – стихотворения.

Но я понимаю опасения учителей. В стандарте есть допущение, что будет создана примерная образовательная программа, которая может зафиксировать порядок изучения произведений. Конечно, учитель смотрит вперед и понимает, что если сейчас в стандарте еще все достаточно подвижно, то образовательная программа может оказаться уже менее вариативной. 

Я думаю, что нужно разработать документ, на основании которого будет реализовываться вариативная часть программы, позволяющая учитывать потребности и особенности реальных учеников и методический инструментарий конкретного учителя. 

 Часть критических замечаний касаются "архаичного" набора литературных произведений в проекте стандарта. Что Вы думаете об этом?

 Он действительно архаичный, но я не считаю, что это плохо. Перечень ориентирован на изучение истории литературы, это традиционная классическая признанная практика. Отобранные произведения должны формировать представление о русской культуре, связывать литературу с историей России и мировой художественной культурой. Мы должны понимать, как развивалась русская литература от "Слова о полку Игореве" до современности. 

Школьники читают книги в библиотеке
© Fotolia / Tyler Olson
Эксперт: темп изучения литературных произведений в школе можно увеличить
В мировой практике существуют разные версии изучения литературы, и не всегда произведения изучаются в хронологическом порядке. Но везде есть свой набор лучших произведений, которые нужно знать обязательно и из которых должен сложиться некий национальный корпус. 

В случае русской литературы, в него, в первую очередь, можно было бы включить такие романы, как "Евгений Онегин", "Война и мир" и "Преступление и наказание", знание которых помогает формировать нашу национальную идентичность.

В советской традиции было принято включать в обязательную программу большее число произведений. Поэтому нам сейчас очень сложно переломить эту традицию и признать, что из этого большого корпуса русской литературы мы что-то готовы сделать необязательным к изучению. 

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