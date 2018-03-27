Эксперты: для создания инклюзии в детских садах нужны изменения в ФГОС

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В России необходимо разработать специальные методические программы для дошколят, которые бы учитывали интересы как детей с особенностями развития, так и детей без ограничений по здоровью, и зафиксировать их в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС), считают участники заседания экспертного совета по дошкольному образованию комитета Госдумы по образованию и науке.

Сегодня инклюзивное образование в РФ регулируется конституцией, федеральным законом "Об образовании", ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ", а также конвенцией о правах ребенка.

"Существует необходимость разработки адаптированных образовательных программ в группах комбинируемой направленности, когда у нас нормативно развивающиеся дети и несколько детей с ограниченными возможностями. Есть определенные нестыковки в нашей нормативно-правовой базе, которые требуют разъяснений", — сообщила в ходе заседания во вторник член рабочей группы Минобрнауки РФ по разработке ФГОС дошкольного образования, член экспертного совета по дошкольному образованию Госдумы Оксана Скорлупова.

По ее словам, необходимо адаптировать основную образовательную программу в таких группах для ее освоения детьми с ОВЗ.

Как следует из текста итогового решения заседания, его участники предлагают дополнить федеральные государственные образовательные стандарты по каждому уровню образования с указанием форм получения дошкольного образования и форм обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью, предусмотрев особые условия получения ими образования — в частности, указав обязательное наличие педагогов с соответствующей квалификацией.

При этом участники заседания видят необходимость на нормативно-правовом уровне исключить практику зачисления и приема детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в группы общеобразовательной направленности без одновременного перехода таких групп на адаптированную программу обучения, учитывающую интересы детей-инвалидов.

По словам замдиректора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки Ирины Терехиной, сегодня в детсадах, где обучаются дети с ОВЗ, существует нехватка дефектологов и логопедов, при этом количество специалистов и их штатное расписание определяют сами дошкольные учреждения, и этот вопрос нормативными актами не регламентируется.

По словам Терехиной, в настоящее время в Минобрнауки также прорабатывается вопрос обеспечения целевого обучения специалистов-дефектологов из регионов, где наблюдается их нехватка.