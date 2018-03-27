Эксперты: для создания инклюзии в детских садах нужны изменения в ФГОС

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В России необходимо разработать специальные методические программы для дошколят, которые бы учитывали интересы как детей с особенностями развития, так и детей без ограничений по здоровью, и зафиксировать их в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС), считают участники заседания экспертного совета по дошкольному образованию комитета Госдумы по образованию и науке.
Сегодня инклюзивное образование в РФ регулируется конституцией, федеральным законом "Об образовании", ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ", а также конвенцией о правах ребенка.
По ее словам, необходимо адаптировать основную образовательную программу в таких группах для ее освоения детьми с ОВЗ.
Как следует из текста итогового решения заседания, его участники предлагают дополнить федеральные государственные образовательные стандарты по каждому уровню образования с указанием форм получения дошкольного образования и форм обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью, предусмотрев особые условия получения ими образования — в частности, указав обязательное наличие педагогов с соответствующей квалификацией.
По словам замдиректора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки Ирины Терехиной, сегодня в детсадах, где обучаются дети с ОВЗ, существует нехватка дефектологов и логопедов, при этом количество специалистов и их штатное расписание определяют сами дошкольные учреждения, и этот вопрос нормативными актами не регламентируется.
По словам Терехиной, в настоящее время в Минобрнауки также прорабатывается вопрос обеспечения целевого обучения специалистов-дефектологов из регионов, где наблюдается их нехватка.