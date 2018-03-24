НАЛЬЧИК, 23 мар – РИА Новости. Министерство образования Кабардино-Балкарии готово работать над улучшением качества преподавания русского языка в регионе, где существует билингвизм в образовании, сообщила вице-премьер правительства – министр образования и науки КБР Нина Емузова.

В среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что обеспокоен невысоким качеством обучения русскому языку в школах регионов Северного Кавказа. Он отметил, что нужно подумать над обеспечением школ региона высококвалифицированными кадрами по данной дисциплине.

"Проблема существует, и мы готовы принимать активное участие в проектах по улучшению качества преподавания русского языка", — сказала Емузова.

По ее словам, школьникам, проживающим в национальных республиках, требуется больше усилий при обучении русскому языку. "Они находятся в неравных условиях в сравнении со своими сверстниками из регионов, где отсутствует билингвальность в образовании. Также есть вопросы по обеспечению учебниками и учебными пособиями по русскому языку и литературе, адаптированных к каждой национальной республике", — заметила министр.

Емузова также отметила большую работу, проводимую в регионе по привлечению высококвалифицированных специалистов в области преподавания учебных предметов, в том числе русского языка и литературы.

"Безусловно, если русский язык преподают его носители, это положительно влияет на уровень его знания школьниками. Республика готова принимать участие в создании новых подходов в методике и переобучить своих учителей для работы с билингвальными учениками", — заявила министр.