Ректор РГГУ о новом ФГОС по истории: выбранный подход вполне оправдан

Педагогическое сообщество продолжает обсуждать проекты федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) для начальной и основной школы. Какие изменения ждут ФГОС по истории? Отразится ли его принятие на профессиональной и творческой свободе педагогов? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия Сегодня" рассказал и.о. ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), доктор исторических наук, профессор Александр Безбородов.
- Александр Борисович, какие изменения будут внесены в содержание Федерального государственного образовательного стандарта по истории?
— Эти изменения формируют содержание обязательной части курса истории – то, что необходимо знать всем школьникам. Думается, что это правильный шаг в правильном направлении, ведь история – предмет очень важный для мировоззрения учеников, для их становления как граждан России.
Кроме того, в новой редакции ФГОС представлены предметные результаты обучения, те умения, которые должны освоить школьники, также распределенные по классам. В каждом следующем классе эти умения несколько усложняются.
Таким образом, к концу 9 класса школьники смогут уже вполне осознанно работать с историческими источниками, картографическими и изобразительными материалами, освоят основы исторической аргументации и исторической логики. Все это для нас, историков, очень важно, и я думаю, что подход, выбранный разработчиками, вполне оправдан.
- Ожидаете ли вы, что новое содержание стандарта по истории вызовет противоречивую реакцию у части педагогического сообщества, как это произошло со стандартом по литературе?
— Как руководитель крупного гуманитарного вуза, я хочу сказать, что для нас жизненно важно, чтобы на обучение приходили абитуриенты, хорошо и отлично знающие историю, обществознание, литературу, иностранные языки и другие предметы. Новый стандарт, по мнению многих моих коллег, позволяет решить эту задачу.
Стандарт по истории, в отличие от других предметов, подкреплен осуществляемым в настоящее время переходом всех школ страны на единую схему изучения истории. В пятом классе – история древнего мира, в шестом классе – история России с древнейших времен до начала XVI века и история Средних веков и так далее. Содержание, включенное во ФГОС, построено по этой логике.
- Как бы вы ответили на критическое замечание со стороны ректора НИУ "Высшая школа экономики" Ярослава Кузьминова о недостаточной проработке стандарта?
Возможно, где-то не проставлены инициалы того или иного исторического деятеля, о чем сообщил Ярослав Иванович. Но в научной литературе допускается сначала полностью называть имя того или иного исторического деятеля, а потом уже сокращенно, фамилию без инициалов. Не думаю, что это серьезная проблема – это вопрос технической сверки, а не концептуальной основы документа.
- В критике прозвучало мнение о том, что ряд понятий ФГОС, в том числе понятие "исторического времени", не отражены в серьезных научных трудах и теоретически и экспериментально не обоснованы.
— Термин "историческое время" имеет определенное научное содержание, оно широко принято в исторической литературе. Я сам не раз использовал его в монографиях и лекциях.
Проекция этого понятия в нормативные и инструктивно-методические материалы Минобрнауки – задача, которая будет решаться на этапе введения в школах новой редакции стандарта. Очень важно, что министерство в инструктивно-методических материалах рекомендует педагогам изучать монографическую научную литературу.
- Как отразится принятие нового стандарта по истории на профессиональной и творческой свободе учителя?
— Это очень важный и серьезный вопрос. В дискуссиях последней недели много говорится о творческой свободе учителя.
Профессионализм и свобода учителя связаны с используемыми методиками обучения, организацией школьного музея, краеведческой работой и другой внеклассной активностью. У педагогов есть очень широкий набор интересных подходов и инструментов.
Одна выставка, посвященная столетию Государственной архивной службы России, которая сегодня проходит в выставочных залах Федерального архивного агентства и где представлены уникальные документы, раритеты разных эпох, может заинтересовать школьника, дать ему новое направление развития и зародить в нем интерес к историческому знанию.
Не следует считать, что новая редакция ФГОС – это какой-то новый стандарт. Нет, это тот же ФГОС, который уже был разработан и принят. Только теперь, на наш взгляд, учителю станет легче с ним работать. Наконец-то у него появится документ, где определено, чему надо учить, и обозначена логика преподавания истории.