Ректор РГГУ о новом ФГОС по истории: выбранный подход вполне оправдан

Педагогическое сообщество продолжает обсуждать проекты федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) для начальной и основной школы. Какие изменения ждут ФГОС по истории? Отразится ли его принятие на профессиональной и творческой свободе педагогов? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия Сегодня" рассказал и.о. ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), доктор исторических наук, профессор Александр Безбородов.

- Александр Борисович, какие изменения будут внесены в содержание Федерального государственного образовательного стандарта по истории?

— Эти изменения формируют содержание обязательной части курса истории – то, что необходимо знать всем школьникам. Думается, что это правильный шаг в правильном направлении, ведь история – предмет очень важный для мировоззрения учеников, для их становления как граждан России.

Еще несколько лет назад Российское историческое общество, Российская академия наук и представители вузов разработали историко-культурный стандарт по отечественной истории, который устанавливает подходы к преподаванию в школах истории России. В новой редакции ФГОС содержание курса распределено по годам обучения, с 5 по 9 класс, в соответствии с линейной системой изучения истории в школах. Это означает, что к концу 9 класса школьники изучат историю России и зарубежных стран с древнейших времен до 1914 года.

Кроме того, в новой редакции ФГОС представлены предметные результаты обучения, те умения, которые должны освоить школьники, также распределенные по классам. В каждом следующем классе эти умения несколько усложняются.

Таким образом, к концу 9 класса школьники смогут уже вполне осознанно работать с историческими источниками, картографическими и изобразительными материалами, освоят основы исторической аргументации и исторической логики. Все это для нас, историков, очень важно, и я думаю, что подход, выбранный разработчиками, вполне оправдан.

- Ожидаете ли вы, что новое содержание стандарта по истории вызовет противоречивую реакцию у части педагогического сообщества, как это произошло со стандартом по литературе?

— Как руководитель крупного гуманитарного вуза, я хочу сказать, что для нас жизненно важно, чтобы на обучение приходили абитуриенты, хорошо и отлично знающие историю, обществознание, литературу, иностранные языки и другие предметы. Новый стандарт, по мнению многих моих коллег, позволяет решить эту задачу.

Всем участникам образовательного процесса будет понятно, чему необходимо научить школьника, и как эти учебные достижения будут проверяться на Едином госэкзамене. Учителя истории получили, на наш взгляд, документ, на основании которого они могут планировать учебный процесс без заполнения ненужных дополнительных бумаг. Об этом нельзя забывать, когда мы анализируем критику.

Стандарт по истории, в отличие от других предметов, подкреплен осуществляемым в настоящее время переходом всех школ страны на единую схему изучения истории. В пятом классе – история древнего мира, в шестом классе – история России с древнейших времен до начала XVI века и история Средних веков и так далее. Содержание, включенное во ФГОС, построено по этой логике.

- Как бы вы ответили на критическое замечание со стороны ректора НИУ "Высшая школа экономики" Ярослава Кузьминова о недостаточной проработке стандарта?

- Конечно, к экспертной критике надо прислушиваться очень внимательно. Однако, хочу отметить, что мы тщательно отбирали содержание ФГОС, обязательное для изучения. Кроме того, новая редакция стандарта прошла серьезную экспертизу в Российской академии наук.

Возможно, где-то не проставлены инициалы того или иного исторического деятеля, о чем сообщил Ярослав Иванович. Но в научной литературе допускается сначала полностью называть имя того или иного исторического деятеля, а потом уже сокращенно, фамилию без инициалов. Не думаю, что это серьезная проблема – это вопрос технической сверки, а не концептуальной основы документа.

- В критике прозвучало мнение о том, что ряд понятий ФГОС, в том числе понятие "исторического времени", не отражены в серьезных научных трудах и теоретически и экспериментально не обоснованы.

— Термин "историческое время" имеет определенное научное содержание, оно широко принято в исторической литературе. Я сам не раз использовал его в монографиях и лекциях.

Проекция этого понятия в нормативные и инструктивно-методические материалы Минобрнауки – задача, которая будет решаться на этапе введения в школах новой редакции стандарта. Очень важно, что министерство в инструктивно-методических материалах рекомендует педагогам изучать монографическую научную литературу.

- Как отразится принятие нового стандарта по истории на профессиональной и творческой свободе учителя?

— Это очень важный и серьезный вопрос. В дискуссиях последней недели много говорится о творческой свободе учителя.

На мой взгляд, творческая свобода проявляется не в принятии решения не изучать, например, Куликовскую битву или события периода перестройки в СССР 1985-1991 годов, или изучать петровские преобразования в пятом классе вместо седьмого.

Профессионализм и свобода учителя связаны с используемыми методиками обучения, организацией школьного музея, краеведческой работой и другой внеклассной активностью. У педагогов есть очень широкий набор интересных подходов и инструментов.

Одна выставка, посвященная столетию Государственной архивной службы России, которая сегодня проходит в выставочных залах Федерального архивного агентства и где представлены уникальные документы, раритеты разных эпох, может заинтересовать школьника, дать ему новое направление развития и зародить в нем интерес к историческому знанию.

Не следует считать, что новая редакция ФГОС – это какой-то новый стандарт. Нет, это тот же ФГОС, который уже был разработан и принят. Только теперь, на наш взгляд, учителю станет легче с ним работать. Наконец-то у него появится документ, где определено, чему надо учить, и обозначена логика преподавания истории.