В Минобрнауки обещали учесть мнение всех сторон при обсуждении ФГОС

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Минобрнауки РФ при обсуждении федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) учтет мнение всех сторон, заверил замминистра образования и науки Сергей Кравцов.

"Нам важно учесть мнение всех сторон, поэтому мы детально изучаем каждое из предложений, которые поступают к нам, и будем принимать их вплоть до 28 марта", — рассказал заместитель министра Сергей Кравцов.

Он пояснил, что скорректированный документ 2 апреля будет доступен для широкого и всеобщего обсуждения на портале нормативных актов.

"Министерство планирует провести обсуждение поступивших предложений с членами совета и экспертным сообществом. Подчеркну еще раз: только после всестороннего общественного и экспертного обсуждения мы вынесем этот документ на совет при министерстве по ФГОС" — сказал Кравцов.

В понедельник объединение учителей литературы "Гильдия словесников" в открытом письме выступило с критикой нового образовательного стандарта по литературе, который разрабатывает Минобрнауки. По мнению учителей-словесников, он лишает школу вариативности построения программ, а также излишне перегружает школьников. В Минобрнауки в свою очередь заявили, что рассматриваемый проект обеспечит единое образовательное пространство, позволяя учащимся беспрепятственно продолжать свое обучение на любом этапе в любой школе России. Однако Совет Минобрнауки РФ по ФГОС на заседании в среду рекомендовал доработать проект единого стандарта.