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Образование

Эксперт: в школе дети не любят пункты охраны и турникеты на входе

10:2523.03.2018
(обновлено: 10:26 23.03.2018)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПост охраны в средней общеобразовательной школе №210 в НовосибирскеПост охраны в средней общеобразовательной школе №210 в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Московском городском педагогическом университете прошел круглый стол "Как выглядит безопасная школа?", участники которого определили конфликтные зоны и самые опасные места в зданиях школ.

"Не буду скрывать: в анкетах, которые мы раздаем ученикам, на вопрос: "Что вам не нравится в школе?" в числе прочего они называют турникеты и пункты охраны на входе", – сообщила заведующая Лабораторией образовательных инфраструктур Института системных проектов Московского городского педагогического университета (МГПУ) Елена Иванова в ходе круглого стола.

Меры безопасности в школах России
© РИА Новости, Инфографика
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Меры безопасности в школах России
Участники мероприятия, состоявшегося в рамках "Дней науки МГПУ-2018", отметили, что именно входная зона, включая рекреации и гардероб, является "одним из самых конфликтных пространств" в сегодняшней школе. В частности, дети побаиваются турникетов, потому что они "цепляются рогами за лямки рюкзаков". А школьную службу секьюрити недолюбливают, так как "ее сотрудники не разрешают им выходить на школьный двор во время перемен". Следовало бы перенести пункты охраны во внешнее пространство, тем самым убив двух зайцев сразу: упростить задачу наблюдателей и предоставить детям возможность играть на свежем воздухе.

"Иногда чем больше преград мы устанавливаем, тем хуже последствия. И очень часто на опасные моменты, которые происходят в школе, эти меры не влияют никак", – подчеркнула эксперт. Она пояснила, что имеет в виду "случаи агрессивного и насильственного поведения детей внутри школы, случаи буллинга (психологического террора, травли одного человека другим)". 

Ученицы начальной школы сплетничают на детской площадке
© Fotolia / Monkey Business
Родители против буллинга: что делать, если ребенка травят в школе
Первое место в рейтинге "Самое страшное место в школе", по словам промышленного дизайнера Марины Михеевой, занимает туалет. "Много луж, не убрано, паутина, плохой запах, кабинки не закрываются", – пишут в анкетах школьники, разъясняя причины своих негативных эмоций.

Неслучайно европейские проектировщики предлагают вовсе снять двери в это помещение (тогда в случае задымления при курении об этом быстро станет известно) и перенести входное пространство вглубь помещения, подальше от посторонних глаз.

Следом за туалетными комнатами больше всего дискомфорта вызывают у детей спортивный зал, скользкие лестницы с низкими перилами, мебель с острыми углами и пустые стенды вдоль стен, на которых нельзя рисовать или вешать картины.

"В детском пространстве надо уходить от объявлений со словом "нельзя". Может быть, лучше сформулировать так: "Попробуй обойти справа!". Нигде в мире давно нет запретительных объявлений", – отметила дизайнер Екатерина Барсукова.

Достойный пример культурной навигации подают, по ее словам, авторы концепции дизайна Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. На территории используются только позитивные таблички вроде таких: "Спасибо, что не кормите уточек" и "Место для загорания – направо". В ходе мероприятия эксперт представила итоги "Недели перемен", проходившей в сентябре 2017 года в одной из школ Мурманска. Безопасное пространство, подчеркнула она, должно быть понятным, хорошо просматриваемым ("дети в любом возрасте хотят, чтобы их видели – так им комфортнее"), уважительным и дружелюбным.

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