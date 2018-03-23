Эксперт: в школе дети не любят пункты охраны и турникеты на входе

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Московском городском педагогическом университете прошел круглый стол "Как выглядит безопасная школа?", участники которого определили конфликтные зоны и самые опасные места в зданиях школ.
"Не буду скрывать: в анкетах, которые мы раздаем ученикам, на вопрос: "Что вам не нравится в школе?" в числе прочего они называют турникеты и пункты охраны на входе", – сообщила заведующая Лабораторией образовательных инфраструктур Института системных проектов Московского городского педагогического университета (МГПУ) Елена Иванова в ходе круглого стола.
"Иногда чем больше преград мы устанавливаем, тем хуже последствия. И очень часто на опасные моменты, которые происходят в школе, эти меры не влияют никак", – подчеркнула эксперт. Она пояснила, что имеет в виду "случаи агрессивного и насильственного поведения детей внутри школы, случаи буллинга (психологического террора, травли одного человека другим)".
Неслучайно европейские проектировщики предлагают вовсе снять двери в это помещение (тогда в случае задымления при курении об этом быстро станет известно) и перенести входное пространство вглубь помещения, подальше от посторонних глаз.
Следом за туалетными комнатами больше всего дискомфорта вызывают у детей спортивный зал, скользкие лестницы с низкими перилами, мебель с острыми углами и пустые стенды вдоль стен, на которых нельзя рисовать или вешать картины.
"В детском пространстве надо уходить от объявлений со словом "нельзя". Может быть, лучше сформулировать так: "Попробуй обойти справа!". Нигде в мире давно нет запретительных объявлений", – отметила дизайнер Екатерина Барсукова.
Достойный пример культурной навигации подают, по ее словам, авторы концепции дизайна Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. На территории используются только позитивные таблички вроде таких: "Спасибо, что не кормите уточек" и "Место для загорания – направо". В ходе мероприятия эксперт представила итоги "Недели перемен", проходившей в сентябре 2017 года в одной из школ Мурманска. Безопасное пространство, подчеркнула она, должно быть понятным, хорошо просматриваемым ("дети в любом возрасте хотят, чтобы их видели – так им комфортнее"), уважительным и дружелюбным.