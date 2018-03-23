Итоги конкурса "Моя страна – моя Россия" будут подведены на ПМЭФ-2018

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Итоги XV Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, "Моя страна – моя Россия" будут подведены на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018). Об этом в ходе пресс-конференции, которая прошла накануне в МИА "Россия сегодня", сообщила председатель Совета общероссийского союза общественных объединений "Молодежные социально-экономические инициативы", ответственный секретарь конкурса Лариса Пастухова.

В городе на Неве 24 – 26 мая пройдет защита порядка двухсот пятидесяти проектов, которые наберут максимальное количество баллов. Эксперт отметила, что "формат большого экономического международного мероприятия – это в определенном смысле стимул для ребят, которые смогут это увидеть".

"Двести пятьдесят отобранных проектов – это "сливки". Там нет фантомов, многомиллиардных проектов, которые никогда не будут реализованы, они очень конкретны. И обязательно учитывают перспективы развития тех территорий, где они осуществляются", – подчеркнула участник пресс-конференции.

Заместитель президента Российской академии образования Виктор Басюк назвал конкурс "по-настоящему доброй открытой гражданской инициативой". Спикер напомнил, что он появился в 2003 году и "вырос из обычной гражданской инициативы группы молодых людей из разных мест страны". За пятнадцать лет в нем приняло участие пятьдесят восемь тысяч россиян в возрасте от 14 до 30 лет.

Традиционно его номинации охватывают весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий. В 2018 году появилась новая профильная номинация "Мое здоровье", куратором которой выступает Минздрав РФ. Третий год реализуется номинация "Моя педагогическая инициатива". Сейчас она стала одной из самых массовых – к участию в федеральной экспертизе допущено более двухсот проектов.

"Также очень важна для нас номинация "Язык моей страны", – рассказал участник пресс-конференции.

Среди проектов, претендующих на победу в номинации "Мои открытые университеты", есть очень интересные, отметила заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке, председатель Российского общества "Знание" Любовь Духанина.

Она привела в пример проект молодого учителя Ольги Ивановой "Музей и школа". Конкурсант предложила несколько моделей взаимодействия образовательных учреждений и музеев – урок-музей, мобильный музей, виртуальный музей, музейный экспонат в проектной работе.

Духанина пригласила коллег подумать вместе с Российским обществом "Знание" об издании брошюры, рассказывающей о самых интересных проектах конкурса за все эти годы.