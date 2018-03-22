Минобрнауки направило в минтруд предложения о повышении зарплат учителям

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Минобрнауки направило в министерство труда свои предложения о повышении заработных плат учителям российских школ, подтвердили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки.

Ранее РБК сообщало, что министерство образования и науки предложило повысить зарплаты учителям школ до 150% от среднего заработка по региону.

"Во исполнения поручения правительства РФ министерство направило предложения по совершенствованию оплаты труда учителей, возможность реализации которых в настоящий момент обсуждается. Позиция руководства страны и органов, ответственных за реализацию государственной политики в сфере образования и науки, неизменно исходит из необходимости обеспечивать рост зарплат педагогических работников", — говорится в сообщении.