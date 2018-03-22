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Образование

Что ждать школьникам от введения новых образовательных стандартов

08:5322.03.2018
(обновлено: 09:08 22.03.2018)
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© Fotolia / Syda ProductionsУчащиеся в школеУчащиеся в школе
© Fotolia / Syda Productions

Совет Минобрнауки РФ по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) на заседании в среду рекомендовал доработать проект единого образовательного стандарта для начальной и средней школы, предложения по его совершенствованию будут приниматься до 28 марта.

"До 28 числа я прошу членов совета и всех желающих направить свои предложения по доработке стандартов начальной школы и по доработке стандартов основной школы",  подвел итоги заседания совета Минобрнауки по ФГОС глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. По некоторым предметам общественная дискуссия продолжается. Между тем РИА Новости продолжает выяснять, что ждет российских школьников и учителей-предметников с введением новых образовательных стандартов.      

 

Обществознание: курс на гражданское становление личности

Почетный работник общего образования РФ, лауреат премии "Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов", учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 27 городского округа Мытищи Ирина Богоявленская полагает, что новизна обновленного содержания учебного предмета "обществознание" состоит в том, что документ представляет "некую редакцию самих целей обществоведческого образования в России в условиях модернизации".

"Документ повышает значимость гражданского становления личности",  отметила она, пояснив, что в новом стандарте достаточно много тем отведено основам правоведческих и политологических знаний. "Осмысленный фокус на изучении российского государства и системы российского права дает возможность выпускнику становиться грамотным человеком и активным гражданином российского общества",  полагает педагог.

Учебники. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Совет Минобрнауки отправил проект единого школьного стандарта на доработку
Кроме того, по ее мнению, новый документ одновременно направлен на усиление практической направленности обучения и изучение основ финансовой грамотности учащихся.

В целом, по мнению Ирины Богоявленской, ФГОС закладывает образец, задает требования к уровню подготовки выпускников, создает единство образовательного пространства в государстве. "В условиях глобализации современного общества мобильность населения очень высока, и зачастую несовпадение учебных программ оборачивается проблемами для школьника, препятствием для его успешности",  отметила она, добавив, что стандарт позволяет защитить обучающегося от перегрузок, а также является профессиональной защитой педагогического работника.


Физика: школьникам "вернут" природные явления

Учитель физики ГБОУ города Москвы "Школа № 1293" Михаил Бражников был одним из экспертов проекта новой редакции ФГОС по физике (7-9 классы). "Одно из конкретных предложений, возникших не только у меня, но и у многих моих коллег, касалось включения в курс по физике умения объяснять природные явления, которые непосредственно окружают школьников",  рассказал он, подчеркнув, что данное предложение было учтено в новой редакции документа. Согласно документу, каждый крупный тематический раздел заканчивается  рассмотрением технических устройств и природных явлений.

По мнению учителя, это повышает естественнонаучную грамотность школьников. "Для нас важно, чтобы ученик к 15 годам примерно понимал, как текут ручьи, как возникает радуга, как образуются ветры. У современного ребенка, живущего в мире интернета, должна оставаться связь с живой природой",  отметил он.

На уроке в школе
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Эксперт: новый ФГОС не ущемляет учителя в выборе форм и методов обучения
По мнению Михаила Бражникова, содержание образования  само ядро изучения предмета  изменилось мало, но в документе более четко прописаны и расширены предметные результаты, а также усилен акцент на экспериментальных навыках учащихся, умении наблюдать, самостоятельно ставить опыты, объяснять. 

Еще одной новацией документа он считает включение в рассмотрение цифровых приборов. "Большая проблема в методике преподавания современной физики связана с тем, что техника стремительно переходит от аналоговых приборов к цифровым. Между тем в некоторых издаваемых до сих пор учебниках пишут, что измерительный прибор всегда имеет шкалу", пояснил учитель. В новой редакции документа, по его словам, этот вопрос нашел отражение: например, термометр изучается не только жидкостный, а гигрометр (прибор, измеряющий влажность)  традиционный волосяной (волосной), но и цифровые приборы и датчики.

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