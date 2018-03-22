Что ждать школьникам от введения новых образовательных стандартов

Совет Минобрнауки РФ по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) на заседании в среду рекомендовал доработать проект единого образовательного стандарта для начальной и средней школы, предложения по его совершенствованию будут приниматься до 28 марта.

"До 28 числа я прошу членов совета и всех желающих направить свои предложения по доработке стандартов начальной школы и по доработке стандартов основной школы", — подвел итоги заседания совета Минобрнауки по ФГОС глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. По некоторым предметам общественная дискуссия продолжается. Между тем РИА Новости продолжает выяснять, что ждет российских школьников и учителей-предметников с введением новых образовательных стандартов.

Обществознание: курс на гражданское становление личности

Почетный работник общего образования РФ, лауреат премии "Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов", учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 27 городского округа Мытищи Ирина Богоявленская полагает, что новизна обновленного содержания учебного предмета "обществознание" состоит в том, что документ представляет "некую редакцию самих целей обществоведческого образования в России в условиях модернизации".

"Документ повышает значимость гражданского становления личности", — отметила она, пояснив, что в новом стандарте достаточно много тем отведено основам правоведческих и политологических знаний. "Осмысленный фокус на изучении российского государства и системы российского права дает возможность выпускнику становиться грамотным человеком и активным гражданином российского общества", — полагает педагог.

Кроме того, по ее мнению, новый документ одновременно направлен на усиление практической направленности обучения и изучение основ финансовой грамотности учащихся.

В целом, по мнению Ирины Богоявленской, ФГОС закладывает образец, задает требования к уровню подготовки выпускников, создает единство образовательного пространства в государстве. "В условиях глобализации современного общества мобильность населения очень высока, и зачастую несовпадение учебных программ оборачивается проблемами для школьника, препятствием для его успешности", — отметила она, добавив, что стандарт позволяет защитить обучающегося от перегрузок, а также является профессиональной защитой педагогического работника.





Физика: школьникам "вернут" природные явления

Учитель физики ГБОУ города Москвы "Школа № 1293" Михаил Бражников был одним из экспертов проекта новой редакции ФГОС по физике (7-9 классы). "Одно из конкретных предложений, возникших не только у меня, но и у многих моих коллег, касалось включения в курс по физике умения объяснять природные явления, которые непосредственно окружают школьников", — рассказал он, подчеркнув, что данное предложение было учтено в новой редакции документа. Согласно документу, каждый крупный тематический раздел заканчивается рассмотрением технических устройств и природных явлений.

По мнению учителя, это повышает естественнонаучную грамотность школьников. "Для нас важно, чтобы ученик к 15 годам примерно понимал, как текут ручьи, как возникает радуга, как образуются ветры. У современного ребенка, живущего в мире интернета, должна оставаться связь с живой природой", — отметил он.

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По мнению Михаила Бражникова, содержание образованиясамо ядро изучения предметаизменилось мало, но в документе более четко прописаны и расширены предметные результаты, а также усилен акцент на экспериментальных навыках учащихся, умении наблюдать, самостоятельно ставить опыты, объяснять.

Еще одной новацией документа он считает включение в рассмотрение цифровых приборов. "Большая проблема в методике преподавания современной физики связана с тем, что техника стремительно переходит от аналоговых приборов к цифровым. Между тем в некоторых издаваемых до сих пор учебниках пишут, что измерительный прибор всегда имеет шкалу", —пояснил учитель. В новой редакции документа, по его словам, этот вопрос нашел отражение: например, термометр изучается не только жидкостный, а гигрометр (прибор, измеряющий влажность) — традиционный волосяной (волосной), но и цифровые приборы и датчики.