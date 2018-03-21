Минобрнауки предложило от критики ФГОС перейти к его обсуждению

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Минобрнауки РФ предложило ректору Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярославу Кузьминову от критики образовательных школьных стандартов перейти к их конструктивному обсуждению, сообщила пресс-служба министерства.

Ранее ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов раскритиковал новые школьные образовательные стандарты по литературе, соответствующее письмо оказалось в распоряжении РБК. По мнению ректора, образовательный стандарт уже устарел с точки зрения современной науки и нуждается в доработке.

"Предлагаю от споров о содержании ФГОС перейти к конструктивному диалогу и предметному обсуждению. Члены совета готовы выслушать и обсудить замечания, приглашаем ректора ВШЭ Ярослава Ивановича Кузьминова, который является членом совета, но пропустил последнее заседание, принять активное участие в обсуждении школьного образовательного стандарта на следующем заседании", — приводятся в сообщении слова заместителя министра образования и науки РФ – главы Рособрнадзора Сергея Кравцова.

В понедельник объединение учителей литературы "Гильдия словесников" в открытом письме выступило с критикой нового образовательного стандарта по литературе, который разрабатывает Минобрнауки. По мнению учителей-словесников, он лишает школу вариативности построения программ, а также излишне перегружает школьников. В Минобрнауки в свою очередь заявили, что рассматриваемый проект обеспечит единое образовательное пространство, позволяя учащимся беспрепятственно продолжать свое обучение на любом этапе в любой школе России.

Совет Минобрнауки РФ по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) на заседании в среду рекомендовал доработать проект единого образовательного стандарта для начальной и средней школы, предложения по его совершенствованию будут приниматься до 28 марта.