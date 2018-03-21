Минобрнауки предложило от критики ФГОС перейти к его обсуждению

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Минобрнауки РФ предложило ректору Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярославу Кузьминову от критики образовательных школьных стандартов перейти к их конструктивному обсуждению, сообщила пресс-служба министерства.
"Предлагаю от споров о содержании ФГОС перейти к конструктивному диалогу и предметному обсуждению. Члены совета готовы выслушать и обсудить замечания, приглашаем ректора ВШЭ Ярослава Ивановича Кузьминова, который является членом совета, но пропустил последнее заседание, принять активное участие в обсуждении школьного образовательного стандарта на следующем заседании", — приводятся в сообщении слова заместителя министра образования и науки РФ – главы Рособрнадзора Сергея Кравцова.
Совет Минобрнауки РФ по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) на заседании в среду рекомендовал доработать проект единого образовательного стандарта для начальной и средней школы, предложения по его совершенствованию будут приниматься до 28 марта.