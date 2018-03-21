Российским школьникам покажут анимированные ролики о ЕГЭ-2018

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Анимированные ролики о порядке и особенностях проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) будут продемонстрированы российским выпускникам в этом году, сообщила пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в среду.

В роликах содержится информация об экзаменационном процессе, минимальных баллах для получения аттестата и поступления в вуз, а также о правилах поведения в пункте проведения экзамена и процедуре подачи апелляции, пояснили в пресс-службе.

"Для того чтобы школьники были проинформированы обо всех нюансах госэкзамена, Рособрнадзор создает специальные информационные материалы. Впервые в 2018 году использован новый актуальный формат — анимированные ролики", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что для повышения компетенции ученики могут посмотреть видеоконсультации специалистов Федерального института педагогических измерений по всем предметам ЕГЭ-2018. Роспотребнадзор рекомендует посмотреть разработанные материалы каждому выпускнику, планирующему сдавать в этом году государственные экзамены.