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Образование

Эксперт: новый ФГОС не ущемляет учителя в выборе форм и методов обучения

11:0821.03.2018
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© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyНа уроке в школеНа уроке в школе
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy

Учителя литературы, методисты и преподаватели вузов выступили против введения новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) для школьной программы по литературе. Требования к школьникам изучить 235 произведений за пять лет в строго установленном порядке лишают программы вариативности, а также излишне перегружают школьников, говорится в открытом письме объединения "Гильдия словесников". В чем суть и причина внесения изменений в уже действующие ФГОСы? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия Сегодня" рассказал заместитель президента Российской академии образования, заместитель председателя Федерального учебно-методического объединения общего образования при Российской академии образования Виктор Басюк.

- Виктор Стефанович, для чего понадобилось вносить изменения в федеральные стандарты общего образования?

— Для начала напомню, что образовательный стандарт – это нормативный документ, который определяет три группы результатов обучения – предметные, метапредметные и личностные результаты.

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© Fotolia / Kara
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Так как школьное образование делится на три уровня, то, соответственно, есть стандарт начального общего образования, стандарт основного общего образования и стандарт среднего общего образования. Сейчас вносятся изменения в два из них – в стандарт начального общего образования и стандарт основного общего образования. 

Действующие стандарты с начала своего внедрения в 2010 году вызывали немало вопросов у педагогического сообщества. Часть из них была связана с тем, что эти стандарты отличались от предыдущих отсутствием конкретного содержания образования. Несомненно, в новых стандартах было и остается очень много преимуществ, но учителя много говорили о том, что очень сложно разрабатывать рабочую программу, когда сам стандарт не определяет конкретное содержание образования. 

Поэтому, несмотря на то, что есть примерные образовательные программы с более широкой детализацией, Министерство образования и науки приняло решение включить минимум содержания в сами стандарты как в нормативные документы. 

Работа велась достаточно долго и очень активно, ее результаты были вынесены на общественное обсуждение, потом на оценку нашего Федерального учебно-методического объединения общего образования при Российской академии образования.

Стандарты дорабатывались с учетом замечаний, и в результате одобренная редакция должна быть вынесена на совет по стандартам Минобрнауки.

- Как вы оцениваете разработанный документ?

— Я не хочу с порога отвергать все замечания, представленные учителями в открытом письме. Тем более, что еще ни один стратегический документ в образовании не принимался без широкого обсуждения с разделением мнений в профессиональном сообществе.

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© Fotolia / lightpoet
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Но если говорить по существу, то суть изменений в стандартах заключается в двух вещах. 

Во-первых, в нашей стране существует единое образовательное пространство, гарантированное государством. Предположим, у семьи изменились жизненные обстоятельства, она переезжает в другой город, и ребенок должен сменить школу. Мы обязаны обеспечить ему возможность, придя в новую школу, продолжить изучение материала с того места, на котором он остановился на прошлом месте учебы. 

До сих пор этому мешало отсутствие в существующих стандартах связного, распределенного по классам содержания. Каждый учитель литературы сам определял, какого писателя в каком классе нужно проходить. В результате ребенок мог, сменив школу, оказаться в сложной ситуации.

- Какова же вторая причина внесения изменений в стандарты?

— Это также очень важный вопрос. У школьников впереди государственная итоговая аттестация, ОГЭ и ЕГЭ, на которой ученик должен показать результаты освоения программы за 9 или 11 лет. Но как проверить, как осваивает ребенок программу в течение обучения по годам? Как понять, в каком классе ребенок испытывал сложности по тому или иному предмету, если не будет общих подходов?

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© РИА Новости, Инфографика
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Сегодня активно внедряются всероссийские проверочные работы, когда по всей стране в том или ином классе проходит срез знаний по предмету и определяется, как ребенок освоил учебный материал. А если нигде не прописано, что он должен освоить? Если по литературе в одной школе уже прошли определенных авторов, а в другой планировали их изучать на следующий год?

Именно за эту свободу построения программы сегодня выступают педагоги, говоря о вариативности образовательного процесса. Но, в моем понимании, вопрос выбора, когда изучать то или иное произведение, – это мнимая профессиональная свобода. Должны быть четкие рамки изучения содержания по предметам, а учитель, как творческая, профессиональная и свободная личность, должен выбирать методы обучения и формы преподнесения материала. 

В открытом письме педагогов говорится о том, что дети не успеют прочесть и обсудить заданное в новых стандартах количество произведений на уроках. Но читать произведения на уроках и не ставилось целью. Изучение произведений заключается в другом, и сегодня существует много форм изучения кроме прочтения.

Все-таки ФГОС, как нормативный документ, должен регулировать общие подходы к содержанию образования.

- Педагоги высказывают опасение, что конкретизация содержания стандарта приведет к созданию и внедрению единого учебника литературы и перечеркнет опыт подготовки и внедрения вариативных учебников.

— На мой взгляд, это не так. Вариативность учебников развивается достаточно давно, начиная с середины 1990-х годов. За это время сменились многие нормативные документы, в том числе, и предыдущие образовательные стандарты, в которые как раз было включено содержание образования. Это никак не повлияло на развитие количества различных учебников. Поэтому я считаю, что предложенная Минобрнауки редакция образовательных стандартов тоже не приведет к монополизации или единообразию учебника. 


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