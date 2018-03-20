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Образование

Эксперт о ММСО-2018: образование давно шагнуло за стены своих институций

12:0520.03.2018
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© Фото : АНО "ММСО"Московский международный салон образования (ММСО)Московский международный салон образования (ММСО)
© Фото : АНО "ММСО"

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В преддверии V Московского международного салона образования (ММСО 2018, Салон) директор ФГБУК "Всероссийский центр художественного творчества", GR-директор Салона, куратор деловой программы Министерства образования и науки РФ Оксана Гончарова рассказала корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" о его программе, ожидаемых и новых акцентах.

– Оксана Валерьевна, назовите основную тему ММСО-2018. В чем особенности салона этого года?

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец на Московском международном салоне образования
© Фото : ММСО
Голодец: Россия делает ставку на образование
– Московский международный салон образования это единственное мероприятие в сфере образования, которое широко показывает всех участников этой системы с их концепциями, пожеланиями, трудностями, вдохновениями. Это большая коммуникационная площадка с возможностью глубокой интеграции в процессы друг друга – бизнес, дети, родители, педагоги, наука, искусство, спорт. Все, что касается развития детей и развития системы, сосредоточено здесь.

Программа Минобрнауки формируется таким образом, чтобы организовать открытую дискуссию профессионального сообщества и общества в целом вокруг главных тем. Большая их часть отражена в названиях приоритетных проектов правительства в сфере образования. Это "Создание современной образовательной среды для школьников", "Доступное дополнительное образование детей", "Рабочие кадры для передовых технологий", "Вузы как центры пространства создания инноваций", "Развитие экспортного потенциала российской системы образования", "Современная  цифровая образовательная среда в Российской Федерации".

Традиционно в центре внимания ход реализации национальных проектов. Очень важны для министерства и такие темы, как вовлечение гражданского общества и бизнеса в принятие государственных решений. Без общественного влияния образование не может развиваться – аксиома. Надеюсь, неслучайно программа Минобрнауки на Салоне пользуется таким высоким спросом: это понимают его многочисленные гости из Москвы и регионов.  
Еще одна задача ведомства – повышение информационной открытости и ясности действий органов власти. Мероприятия Салона это в некотором смысле переводчик на язык потребителя документов и понятий, написанных на языке чиновников.

Важная часть программы – обеспечение прозрачности и подотчетности государственных инвестиций в сфере образования. В связи с этим темы государственных закупок, грантов, государственных субсидий будут подыматься широко.

Открытая дискуссия на эти и другие темы – ключ к повышению качества принимаемых управленческих решений, обеспечению широкого учета в этом процессе потребностей и интересов детей, родителей, профессионального сообщества.

Московский международный салон образования - 2017
© Пресс-служба ММСО
Развитие ребенка, выбор образования и карьеры: чем запомнился ММСО - 2017
Работа над деловой программой Салона многоступенчатая и многоуровневая. Поэтому было бы неправильно не сказать о том, что Министерство образования и науки РФ – не единственный федеральный орган исполнительной власти, который представляет здесь свою программу. В рамках кластера "Госполитика" в залах деловой программы развернутся дискуссии, либо организованные, либо с участием представителей ряда министерств РФ. Эти ведомства являются членами оргкомитета, соорганизаторами мероприятия, принимают активное участие в формировании его деловой программы (наряду с кураторами программы, экспертами из Москвы и регионов, профессиональным сообществом, организациями – интеллектуальными партнерами Салона). Они имеют своих представителей в Экспертном совете, который и утверждает программу ММСО-2018.

– Минувшей весной Салон посетили 56,5 тыс. человек из 84 регионов. Его называют главным событием прошлого года в образовании. Какие площадки притягивают больше слушателей? И как это учитывается организаторами?

– Салон разбит на восемь кластеров ровно таким образом, как общество понимает систему образования и что людей в ней привлекает более всего. Кластеры разбиты по уровням и сферам образования. От дошкольного и начального до среднего профессионального и высшего образования. Включая дополнительное образование, инклюзию, летний детский отдых и так далее. Плюс специальные проекты.

Это те точки, которые расставлены Салоном. При этом внутри каждого кластера программа составлена с учетом сигналов, заданных обществом на предыдущем форуме в Москве: произошло ли развитие, оправдались ли надежды? При этом, события в образовании страны, ее политике и экономике, отразившиеся на жизни школы, также меняют выставочное пространство, сетку мероприятий Салона. Все самое продвинутое, злободневное находит место и в его программе, и в пространстве.

Это серьезная работа. В течение "межсалонного периода" анализируем огромное количество мероприятий как региональных, так и международных. И заводим на Салон главные темы, параллельно создаем свои. Этим специально занимаются наши авторитетные эксперты.

Посетили на Московском международном салоне образования в Экспоцентре
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Московский международный салон образования пройдет под эгидой ЮНЕСКО
- Трудно, наверное, точно предсказать, что больше всего заинтересует слушателей на Салоне? В прежние времена все было более понятно: гости выбирали зоны преимущественно по профессиональным интересам. Теперь переходы между профессиями, как и между залами, стали более прозрачными и легкими даже психологически.

– Для этого он и существует – показать, что образование давно шагнуло за стены своих институций. Это своеобразный рассол, куда педагог погружается на эти четыре дня и с большим удовольствием расширяет свои горизонты, активно перемещаясь по всему его пространству. Ибо понятно: узкая специализация не принесет ожидаемых результатов в мире, где грани между уроками и классами стираются стремительно, а роботы теснят людей. Пока в этой битве за будущее дети у нас в тренде, они в большей степени космополиты, а педагоги еще не совсем. А нам нужно, чтобы и они "просаливались" и несли свет и воздух мероприятия в регионы.

К слову, мы ждем большое количество региональных делегаций, готовим специальную программу для них. В том числе и совместно с Минобрнауки. Это значительная часть нашей работы, которой мы очень гордимся, фокусируя все силы на развитие регионального диалога. Например, на Салоне впервые пройдет Форум руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования в городах с населением свыше 100 тыс. человек.

Нынешние 60 тыс. участников – некоторый комфортный предел для пространства Салона. Но по опыту прошлогоднего уфимского аналогичного форума могу сказать: мы можем без потерь, почти в таком же виде переносить эту модель в регионы, федеральные округа.

– Два слова о международной составляющей мероприятия.

– Второй год Салон имеет честь проходить под эгидой ЮНЕСКО. И во второй раз в Москве состоится министерский форум этой уважаемой организации. Тема этого года – "Глобальный диалог по вопросам применения информационно-коммуникационных технологий в образовании".
Предполагается много иностранных гостей и делегаций, в том числе представители Шанхайской организации сотрудничества. Готовится несколько стратегических сессий, встреча министров образования и старших должностных лиц в сфере образования государств – членов Организации Черноморского экономического сотрудничества.

В дни форума пройдут многочисленные международные мероприятия. Вот некоторые из них: стратегическая сессия "Россия –_Совет Европы", две панельные дискуссии "Цифровая педагогика и открытые образовательные ресурсы: от обязательств и политики к действиям и практике" и "Взаимодействие государственного и частного сектора". Семинар "Учителя для повестки дня "Образование 2030": потенциал ИКТ для трансформации системы", круглый стол "Экспорт российского образования: новые формы взаимодействия с органами власти, академическим и бизнес-сообществами".

Уверена, что традиция двусторонних встреч на Салоне нашего министра образования и науки с международными коллегами получит свое развитие. А такие встречи обязательно влекут за собой серьезные решения о взаимодействии в образовании.

Ознакомиться с программой Московского международного салона образования, который пройдет с 18 по 21 апреля в 75-ом павильоне ВДНХ, и построить собственный индивидуальный маршрут посещения Салона можно на сайте: www.mmco-expo.ru.

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