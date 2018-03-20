Где учатся победители олимпиад

20 марта стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. У победителей олимпиад есть ряд преимуществ при поступлении в вузы, поэтому они могут выбрать лучшие учебные заведения страны и самые перспективные специальности. О том, какие университеты и направления подготовки пользуются популярностью у одаренной молодежи – в новой инфографике "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".