Школьники напишут Всероссийские проверочные работы по иностранному языку

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские школьники четвертых, пятых, шестых и одиннадцатых классов напишут во вторник Всероссийские проверочные работы (ВПР) по иностранному языку, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Всероссийские проверочные работы — итоговые контрольные работы, проводимые по отдельным учебным предметам для школьников всей страны. ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне.

ВПР по иностранному языку проводится впервые, участие в ней школ является добровольным. Проверочные работы пройдут по английскому, французскому и немецкому языкам. Они включают в себя письменную и устную части. В 2018 году школы имеют право выбора – проводить всю работу полностью или только ее письменную часть.

По данным Рособрнадзора, ВПР по английскому языку в письменной форме проведут почти 12 тысяч школ из 84 субъектов РФ, в письменной и устной форме – около 1,2 тысячи школ. Кроме того, 385 школ проведут письменную проверочную работу по французскому языку, 49 – письменную и устную. Письменная проверочная работа по немецкому языку пройдет примерно в 2,6 тысячи школ, письменная и устная – почти в 200 школах.

В 11 классах ВПР пишут выпускники, не выбравшие данный предмет для сдачи ЕГЭ.