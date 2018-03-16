Московский международный салон образования пройдет под эгидой ЮНЕСКО

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Московский международный салон образования (ММСО) в 2018 году пройдет под эгидой ЮНЕСКО, сообщили РИА Новости в пресс-службе салона.

"Московский международный салон образования-2018 пойдет под эгидой ЮНЕСКО", — сообщили в пресс-службе, отметив, что соответствующее решение приняла генеральный директор организации Одри Азуле.

"Московский образовательный салон стал в последние годы одной из ключевых международных площадок, где обсуждаются приоритетные вопросы гуманитарного сотрудничества и тренды развития образования. Поэтому не случайно, что этот форум второй год пройдет под эгидой ЮНЕСКО", — заявила РИА Новости вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

Московский международный салон образования состоится с 18 по 21 апреля на ВДНХ. В 2017 году ММСО впервые прошел под патронатом ЮНЕСКО: с 2017 года салон официально вносит вклад в выполнение стратегических целей программ ЮНЕСКО.

В работе ММСО принимают участие ведущие российские и международные образовательные и научные организации, представители федеральных и региональных министерств и ведомств.

Ознакомиться с программой Московского международного салона образования, который пройдет с 18 по 21 апреля в 75-м павильоне ВДНХ, и построить собственный индивидуальный маршрут посещения Салона можно на сайте: www.mmco-expo.ru.