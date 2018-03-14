ЕГЭ по китайскому языку смогут сдать школьники Дальнего Востока в 2019 году

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Выпускники школ в ряде регионов России, преимущественно дальневосточных, смогут выбрать ЕГЭ по китайскому языку в следующем учебном году, заявила в среду журналистам глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Ранее в ходе расширенного заседания коллегии Минобрнауки замминистра образования и науки — руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что надзорное ведомство завершило создание технологии по проведению ЕГЭ по китайскому языку и готово проводить экзамен.

"У нас в ряде регионов китайский язык изучается. У нас есть все основания его сделать пятым языком (по выбору) для тех регионов, где идет несколько языков сразу. Это следующий учебный год. Дальневосточные регионы, Забайкальский край – у нас очень хорошие результаты", — сказала Васильева.

В настоящее время Рособрнадзор проводит ЕГЭ по четырем иностранным языкам: английскому, немецкому, французскому и испанскому.