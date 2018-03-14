РАО может стать координатором разработки единого учебника по русскому языку

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Единый школьный учебник по русскому языку может появиться в России, координацией этой работы намерена заняться Российская академия образования (РАО), заявила президент РАО Людмила Вербицкая в среду на расширенном заседании коллегии Минобрнауки.

"Мне кажется, что совершенно очевидно, что пришло время для разработки концепции создания единого учебника русского языка, как это было реализовано при подготовке единого учебника по истории. И Российская академия образования может координировать эту работу", — сказала Вербицкая.

"Я смею заметить, что предложение ваше – под эгидой РАО начать разработку концепции создания единого учебника русского языка, – я думаю, это станет одна из главных тем сегодняшнего дня", — отметила глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Ранее министр заявляла, что считает необходимым создать единые базовые линейки школьных учебников, сократив их количество до трех. Она также назвала недопустимым наличие 400 учебников для начальных классов. Позднее вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что тема введения единых учебников для всех российских школ пока остается дискуссионной.