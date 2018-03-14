Рособрнадзор разработает ВПР, адаптированные для школьников с инвалидностью

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Рособрнадзор разработает Всероссийские проверочные работы (ВПР), адаптированные для школьников с ограниченными возможностями здоровья, сообщил замминистра образования и науки — руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов в среду на расширенном заседании коллегии Минобрнауки.

ВПР — это итоговые контрольные работы, проводимые по отдельным учебным предметам для школьников всей страны. ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне.

"С этого года мы начинаем работу по подготовке заданий, адаптированных для участников ВПР с ограниченными возможностями здоровья", — сказал Кравцов.

Он также напомнил, что в течение ближайших двух лет Рособрнадзор введет ВПР уже для всех классов и по всем предметам, по которым проходит итоговая аттестация. По его словам, в 2017 году в написании ВПР уже приняло участие более 3 миллионов школьников.