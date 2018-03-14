Рособрнадзор заявил о стабильности проведения ЕГЭ

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Организация ЕГЭ за четыре года достигла стабильности, в 2018 году никаких изменений в содержании экзамена не будет, заявил замминистра образования и науки — руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов в среду на расширенном заседании коллегии Минобрнауки.

"За 4 года мы достигли стабильности в организации этой процедуры. В 2018 году никаких серьезных содержательных изменений в ЕГЭ не будет", — сказал Кравцов.

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.