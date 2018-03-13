Исследование: студенты с осторожностью относятся к введению онлайн-курсов

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Изменение формата обучения студентов на онлайн-курсы не сказывается на их образовательных результатах, однако учащиеся пока с осторожностью относятся к введению в вузах такой формы лекций, следует из исследования экспертов Высшей школы экономики.

В рамках экспериментального исследования занятия студентов трех российских вузов, обучающихся по инженерным образовательным программам, были заменены на массовые открытые онлайн-курсы, размещенные на Национальной платформе открытого образования. Студенты были случайным образом разделены на три группы: первая слушала курс в традиционном формате, вторая смотрела лекции онлайн, но посещала очные семинары, а третья проходила курс в онлайн-формате. В конце обучения студенты всех трех групп сдавали один и тот же экзамен. Всего в эксперименте принимали участие 325 человек из вузов Приволжского федерального округа с качеством приема студентов с результатами ЕГЭ несколько ниже среднего.

"Формат обучения (онлайн, смешанный, традиционный) не влияет на образовательные результаты студентов. Однако студенты пока настороженно относятся к онлайн-формату обучения, предпочитая ему смешанный или традиционный", — говорится в выводах исследования, поступившего в распоряжение РИА Новости.

При этом авторами исследования отмечается, что некоторые онлайн-курсы могут оказаться более сложными для прохождения в формате онлайн полностью, а в рамках некоторых их них студенты могут инвестировать меньше времени в их прохождение.

Согласно ранее проведенному по инициативе Минобрнауки опросу, преподаватели и руководители образовательных организаций также заявили о том, что пока относятся к онлайн-форме обучения с осторожностью. При этом бизнес-сообщество с оптимизмом оценивает перспективы онлайн-образования в России.

Глава Минобрнауки Ольга Васильева уже заявляла, что к 2020 году в России на онлайн-курсах будут обучаться не менее 6 миллионов человек, а к 2025 — порядка 10-11 миллионов.

Доклад о результатах эксперимента по замене традиционного формата лекций на онлайн-курсы был подготовлен проректором, ведущим научным сотрудником Института образования ВШЭ Игорем Чириковым, младшим научным сотрудником Центра социологии высшего образования Института образования ВШЭ Татьяной Семеновой и заместителем директора Центра социологии высшего образования Института образования ВШЭ Натальей Малошонок.