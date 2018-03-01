Голодец: Россия делает ставку на образование

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россия сегодня делает ставку на образование как на неоспоримое конкурентное преимущество, и все последние годы неуклонно движется вперед в мировых образовательных рейтингах, заявила заместитель председателя правительства РФ, председатель организационного комитета Московского международного образовательного салона (ММСО) Ольга Голодец. Площадкой для обсуждения развития в сфере образования в РФ станет ММСО 2018, который пройдет в Москве с 18 по 21 апреля.

"Для продолжения развития российскому образованию необходимы как новые технологии и инфраструктурные решения, так и плодотворный обмен идеями и успешным опытом. Московский международный салон образования, сочетающий масштабную выставку и обширную деловую программу, помогает достижению этих ключевых целей, — заявила Ольга Голодец.

Главной темой V Московского международного салона образования 2018, в рамках которого запланированы более 1000 мероприятий станет "Новая экосистема образования". В рамках Салона запланированы семь тематических кластеров: "Государственная политика", "Дошкольное образование", "Среднее профессиональное образование", "Инклюзивное образование" и т.д. Кроме того, на площадке ММСО пройдет Форум руководителей муниципальных органов управления образованием, а также — пилотная программа "Новые подходы в управлении образованием", участники которой обсудят широкий спектр тем, в числе которых: как предотвратить выгорание сотрудников, как собрать сильную команду и т.д.

В работе ММСО ожидается участие представителей из 85 регионов России и международного сообщества. Среди международных партнеров — DIDACTA (Германия), BETT (Великобритания) и Европейский салон образования (Франция).

Генеральный информационный партнер мероприятия — проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".