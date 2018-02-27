Рособрнадзор напомнил школьникам о сроках выбора экзаменационных предметов

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Выпускники девятых классов должны выбрать предметы, по которым они будут сдавать экзамены, до 1 марта включительно, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что заявление на участие в государственной итоговой аттестации 2018 года для выпускников 9 классов необходимо подать до 1 марта (включительно)", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для получения аттестата об основном общем образовании выпускники девятых классов должны сдать два обязательных предмета – русский язык и математику — и два предмета по выбору.

Для участия в экзаменах (ГИА-9) выпускник должен написать в своей школе заявление, в котором указываются выбранные для сдачи учебные предметы и форма итоговой аттестации — основной государственный экзамен (ОГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ).

Основной формой ГИА-9 является основной государственный экзамен (ОГЭ). Он проводится с использованием контрольных измерительных материалов стандартизированной формы. Формат проведения ОГЭ приближен к формату единого государственного экзамена (ЕГЭ), который сдают выпускники 11 классов при окончании школы.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также для обучающихся специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и учащихся заграншкол итоговая аттестация проводится в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) — письменного или устного экзамена с использованием текстов, тем, заданий и билетов. Указанные лица могут выбрать форму проведения экзаменов, ОГЭ или ГВЭ, по своему желанию.

ОГЭ для выпускников 9-х классов пройдет в 2018 году в три этапа: досрочный – с 20 апреля по 8 мая, основной – с 25 мая по 29 июня, дополнительный (сентябрьский) – с 4 по 22 сентября.