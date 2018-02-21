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Образование

Куприянов: задача "внешколки" в наши дни та же, что и во времена Крупской

14:2021.02.2018
(обновлено: 15:18 21.02.2018)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкЗанятия легкой атлетикойЗанятия легкой атлетикой
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Задача организаций  дополнительного образования в наши дни та же, что и во времена Луначарского и Крупской – использовать все наличные ресурсы, чтобы отрывать детей от улицы. С таким заявлением выступил профессор Департамента педагогики Института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета Борис Куприянов в связи с отмечаемым в 2018 году столетием системы дополнительного образования детей.

Дети на уроке в школе
© Fotolia / Syda Productions
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Его доклад "Столетие дополнительного образования детей 1918–2018: историческая реконструкция двух мега-проектов преобразования социального института" прозвучал на XV международной научно-практической конференции "Тенденции развития образования" в Москве.

Первый внешкольный мега-проект 1918–1929 годов, в основу которого легли идеи Надежды Крупской, Анатолия Луначарского, Антона Макаренко и пр., был призван, по мнению спикера, "компенсировать ограничения семьи и школы в социализации подростков".

Российская семья тогда уже перестала играть доминирующую роль в воспитании детей. А школа "не могла обеспечить позитивную социализацию". Вдобавок к учителям – выходцам из учреждений образования царской России, советская власть относилась с недоверием. В этих условиях миссия советского внешкольного проекта состояла, как он полагает, в том, чтобы вовлечь детей в "социально одобряемые занятия вместо стихийной социализации, компенсируя ограничения семейного и школьного воспитания, организовать социально контролируемое воспитательное влияние на подростков".

"Клуб, кружок и школа – три кита советского внешкольного мега-проекта", – подчеркнул эксперт. При этом тенденция размещать внешкольное образование не в типовых, а в приспособленных зданиях особняков и дворцов сохранялась на протяжении всех ста лет его истории.

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© РИА Новости / Николай Хижняк
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В 1929 году в сфере образования возникает совершенно особая ситуация. В ней сосуществуют два ключевых субъекта – унифицированная "сталинская гимназия" и компенсирующий ее "разнообразный полидеятельностный дом пионеров".

Второй внешкольный мегапроект (1991–2021 гг.) пока не завершен. Ситуация 1991–2006 гг. связана с переформатированием внешкольного воспитания в дополнительное образование детей. Эти процессы были запущены Алексеем Брудновым, возглавлявшим профильное управление Минобразования России.

По словам эксперта, перед Брудновым и его командой "стояла очень своеобразная задача – сохранить внешкольную внеклассную сферу", критики которой видели в ней исключительно идеологический институт. В результате детский организованный досуг вынужденно идентифицировали, как образование, что привело "к снижению клубности, к нарастанию школьности, заурочиванию" в работе этих учреждений. Хотя полноценным образованием дополнительное образование детей так и не стало.

Приоритетный национальный проект "Образование" (период 2006–2011 гг.) нанес по нему, с точки зрения спикера, большой удар. Объемы региональных бюджетов остались теми же. Но когда государство объявило новые приоритеты, и в них дополнительного образования не оказалось, произошло обескровливание финансирования последнего. "Мы такое же можем получить, когда стянем все силы на техническое творчество. У нас остальное все отомрет и отвалится", – предположил он.

Участник конференции выразил мнение, что задача, которая формулировалась в документах и выступлениях времен СССР перед системой внешкольных учреждений, осталась неизменной. Так, например, участники большого всесоюзного совещания по внешкольному воспитанию 1965 года призывали "использовать все возможности, чтобы оторвать детей от улицы".

"По сути дела, как в 1918 году вся эта сфера была направлена на то, чтобы занять ребенка, минимизировать отрицательные влияния, так и через девяносто лет риторика спикеров на заседании Госдумы осталась той же", – заключил он.

Конференция "Тенденции развития образования" на протяжении 15 лет является площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития образования на региональном, национальном и международном уровне. Конференцию проводит Московская высшая школа социальных и экономических наук совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, а также при участии НИУ "ВШЭ", Московского городского педагогического университета и издательской фирмы "Сентябрь".

Генеральный информационный партнер конференции — проект "Социальный навигатор'' МИА ''Россия сегодня''.

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