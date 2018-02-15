Эксперты о системе образования: сегодня учить "как тогда" уже нельзя

Современный мир быстро меняется, и готовность к переменам становится одним из ключевых параметров эффективного образования. Какие тенденции также сегодня выходят на первый план? Как будут развиваться школы и почему растет важность дошкольного образования? Об этом ведущие эксперты в области образования рассказали корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия Сегодня" в преддверии ежегодной научно-практической конференции "Тенденции развития образования — 2018".

Качество для всех

Главная тенденция образования в России и в мире сегодня — обеспечение качественного образования для всех, считает кандидат педагогических наук, декан факультета "Менеджмент в сфере образования" и руководитель отдела развития Московской высшей школы социальных и экономических наук Елена Ленская.

"Обеспечение качественного образования для всех предполагает доступность образования для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Но не только это. Прежде всего, это возможность для каждого учащегося приращивать знания и совершенствовать умения, даже если он очень отстал от сверстников, или наоборот, сильно их опередил", — рассказала она.

Чтобы достичь этой цели, российским педагогам надо научиться формулировать образовательные стандарты как иерархию уровней их освоения и измерять прогресс учеников при переходе от одного уровня к другому, отметила эксперт.

На глобальном уровне эта тенденция проявляется в переходе от Целей развития тысячелетия ("обеспечить всеобщее начальное образование") в сторону Целей устойчивого развития ("обеспечить качественное образование"), считает эксперт Всемирного банка в области реформирования и оценки качества образования, профессор Педагогического колледжа (Великобритания) Дэвид Хоккер.

Обеспечение качественного образования и возможности самореализации учащимся, попавшим в неблагополучные жизненные обстоятельства, — одно из постоянных направлений работы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Сотрудники ОЭСР оценивают способность учащихся преодолевать трудности, насколько дети из неблагополучных семей в разных странах способны достигать тех же результатов, что и дети, которым больше повезло в жизни", — рассказал эксперт.

Нужно ли давать больше денег отстающим?

Подобные исследования в развитых странах приводят к реализации проектов по помощи школам в бедных районах; помощь оказывается за счет обеспечения хорошими учителями и дополнительными ресурсами, сообщил Дэвид Хоккер.

Эту практику следовало бы применить и в России, считает Елена Ленская.

"Надо, наконец, не на словах, а на деле поддержать школы, работающие в сложных условиях, предоставив им финансовую помощь. Мы все еще в плену ложного представления о том, что дать дополнительное финансирование школам, показывающим низкие результаты, — значит наградить их за плохое качество работы. Это не так. Для любого серьезного шага вперед нужны ресурсы", — рассказала она.

В недавнем исследовании Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA-2015) на первое место среди европейских стран по естественнонаучной грамотности школьников вышла Эстония.

"Одна из причин успеха этой страны — адресная финансовая помощь школам со сложным контингентом или находящимся в неблагоприятных условиях. Да, Эстония — небольшая страна, но почему бы и нам не попробовать провести такой эксперимент в какой-нибудь одной российской области?" — спрашивает эксперт.

Елена Ленская также отметила, что неравенство в доступе к образованию возникает гораздо раньше, чем ребенок поступает в школу, и часто проблемы, возникшие в раннем детстве, очень сложно преодолеть в школе. Поэтому сегодня особенно важное значение приобретает дошкольное образование.

"Недостаточно просто увеличить охват детей дошкольными учреждениями. Надо сделать так, чтобы в детских садах работали высококвалифицированные педагоги, понимающие ценность дошкольного детства, чтобы они умели наблюдать детей, и чтобы дети росли в обстановке уважения и заботы друг о друге", — подчеркнула она.

Важность обновления

Еще одна важная тенденция современного образования — непрерывное обновление учебного плана, считает Дэвид Хоккер.

"Это обновление вызвано глубокими социальными и экономическими изменениями и проходит с упором на навыки широкого применения (умение учиться, способность к быстрой адаптации, понимание разных культур, осведомленность о новых технологиях, личная безопасность)", — пояснил эксперт.

По его словам, работа по модернизации обучения не всегда идет успешно, так как образовательные системы зачастую консервативны и с трудом поддаются реформированию.

Проблема излишнего консерватизма, препятствующего развитию образования, характерна и в России, отметила Елена Ленская.

"Часто слышишь: "Верните советскую школу, там хорошо и качественно учили". Но сегодня учить "как тогда" уже нельзя. Тогда не было такой лавины информации и мнимой легкости ее поиска, не было виртуальной среды, вещей, рассчитанных короткий срок службы. Таких масштабных и быстрых перемен человечество еще не знало. Поэтому рецепты из прошлого не подойдут. Нужно учить тому, что называют навыками двадцать первого века. В двадцатый век уже не вернуться", — подчеркнула она.

Доступность и свобода выбора

В качестве еще одного тренда эксперты назвали маркетизацию образования – возможность выбора школы и образовательной траектории учащимися и их родителями.

"Во многих развивающихся странах эта тенденция проявляется в виде роста недорогого и качественного частного образования как альтернативы государственной системе", — сообщил эксперт.

В некоторых развитых странах (таких как США, Англия и Швеция) развитие независимых сетей школ стало сознательным политическим решением правительства для повышения стандартов и привлечения частных инвестиций в систему образования, и часто сопровождается лозунгами о расширении возможностей для неблагополучных слоев населения, добавил он.

Если в образовании нет возможности выбора в широком смысле, то нет и ресурса свободы, самого важного для жизни в 21 веке, считает Елена Ленская

"Мы по-прежнему рвемся облегчить жизнь детям, так, как мы это понимаем. Нам кажется, что если во всех школах учебники будут одинаковыми, то ребенку будет легче — не придется переходить с одного учебника на другой. Но это значит еще, что ребенок будет осваивать не содержание предмета, а представление об этом содержании автора учебника. Ограничив выбор, мы лишаем ребенка возможности развивать информационную компетентность, отличать истину от лжи", — подчеркнула она.

Педагог нового типа

В заключение эксперты отметили еще один приоритет современного образования – подготовку педагогов для качественной работы в условиях меняющегося мира.

"Усилия по привлечению к преподаванию более способных учителей и повышению качества их подготовки и квалификации предпринимаются во всем мире. И здесь все больше внимания уделяется соревновательности и лидерству", — рассказал Дэвид Хоккер.

Эксперт добавил, что большое значение приобретает профессиональное сотрудничество педагогов внутри школ и между школами для повышения качества работы.

"К сотрудничеству учителей подталкивает продуманное использование результатов исследований, направленных на развитие и поддержание учительской профессии, а также укрепление связей внутри преподавательского сообщества, благодаря социальным сетям", — отметил Дэвид Хоккер.

Современное педагогическое образование нуждается в переосмыслении роли учителя, добавила Елена Ленская.

"Учитель должен быть не "транслятором знаний", а помощником в их приобретении. Не "судьей праведным", наказывающим детей за ошибки, а наставником, понимающим, что ошибки и есть главный ресурс в приобретении знаний, что их надо не бояться, а уметь использовать в обучении, а иногда и не замечать, если они не мешают пониманию", — пояснила она.

Эксперт отметила, что российское педагогическое образование обновляется очень медленно.

"Главное, что требует изменений, — это форма общения преподавателя педагогического вуза со студентами. Надо сделать так, чтобы учащиеся могли учиться быть педагогами, наблюдая за преподавателями", — заключила она.