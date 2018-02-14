Васильева: детские технопарки к 2020 г должны появиться в каждом регионе РФ

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева во время работы одной из дискуссионных площадок на XVII Съезде Всероссийской политической партии Единая Россия. 22 декабря 2017

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева во время работы одной из дискуссионных площадок на XVII Съезде Всероссийской политической партии Единая Россия. 22 декабря 2017

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Детские технопарки "Кванториум" к 2020 году должны появиться в каждом регионе России, сообщила в среду министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки выделит на строительство новых детских технопарков в российских регионах в 2018 году 2 миллиарда рублей.

"На сегодняшний день у нас 51 площадка "Кванториума", это очень важно, к 2020 году сеть "Кванториум" должна быть в каждом регионе нашей страны… К 2020 году планируется иметь такие парки в 85 регионах нашей страны", — сказала Васильева в ходе своей лекции на всероссийском форуме "Наставник".

По ее словам, технопарки являются основной базой для подготовки школьников "для их дальнейшего включения в естественнонаучные специальности" и для развития научных профессий, которые, как отметила министр, так необходимы стране сегодня.

Васильева подчеркнула, что наставники в этих технопарках проходят трехступенчатую систему отбора: эссе и практическое задание в дистанционной форме, затем тех, кто прошел первый отборочный тур, ждет двухнедельное обучение.

"Проекту чуть более полутора лет, но за это время успешно прошли подготовку 1200 человек, которые стали наставниками в этих технопарках "Кванториум", — добавила министр.