Ростовская область стала первым регионом, где принят закон об опорном вузе

МОСКВА, 14 фев ‒ РИА Новости. Законодательное собрание Ростовской области в среду, 14 февраля, одобрило областной закон "О взаимодействии органов государственной власти Ростовской области и опорного университета Ростовской области".

Правовой акт закрепляет статус "опорный университет", прописывает полномочия органов государственной власти по поддержке опорного вуза, определяет основные направления взаимодействия по реализации мероприятий социально-экономического развития Ростовской области в рамках программы развития опорного университета.

Напомним, что в 2016 году статус опорного получили 11 российских университетов, а в 2017 году ‒ еще 22. Опорным вузом Ростовской области стал Донской государственный технический университет (ДГТУ). Как сообщалось ранее, ДГТУ выступил с инициативой законодательного регулирования данного статуса.

Ректор ДГТУ Бесарион Месхи выразил уверенность в том, что областной закон позволит сформировать новую модель социального партнерства вуза, власти, бизнеса и общества для решения социально-экономических задач. "Подобного правового акта нет ни в одном регионе, в котором располагаются опорные вузы", ‒ отметил он, добавив, что Минобрнауки РФ рассматривает этот закон как лучшую практику по взаимодействию опорного университета с регионом.

По мнению ректора, региональный закон позволит установить правовую основу вовлечения опорного университета субъекта РФ в процессы промышленного и социально-экономического развития региона, что соответствует целям и задачам приоритетного проекта РФ "Вузы как центры пространства создания инноваций".

Как отмечают независимые эксперты, закон даст возможность правительству Ростовской области не только помогать опорному университету, финансируя отдельные программы, но и "заказывать" обучение специалистов по тем направлениям, которые востребованы экономикой региона.

"Правительство Ростовской области с самого начала – от формирования заявки до сегодняшнего дня – поддерживало эту инициативу, поскольку для нас важно, чтобы опорный вуз развивался и приносил пользу региону", ‒ подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. По его словам, для Ростовской области характерна специализация сразу в нескольких отраслях экономики ‒ машиностроении, аграрном комплексе, промышленности, высокотехнологичном производстве. Опорный университет должен стать центром инновационного развития региона, полагает заместитель губернатора.

Закон вступит в силу с момента его опубликования.