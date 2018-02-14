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Образование

Как выбрать детский сад: что важно знать родителям

10:0014.02.2018
(обновлено: 10:27 14.02.2018)
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© Fotolia / Petro FeketaДети играют в настольные игрыДети играют в настольные игры
© Fotolia / Petro Feketa

Выбор детского сада это сложный, важный и длительный процесс. Если вы планируете, что ваш ребенок должен начать ходить в детский сад с 1 сентября текущего года, необходимо заранее выбрать подходящее дошкольное учреждение и подать документы в период с 1 февраля по 31 мая. 

"Социальный навигатор" подготовил ряд общих советов, которые могут упростить родителям выбор организации дошкольного образования. 

На данный момент в больших городах ситуация сложилась таким образом, что выбор дошкольного образования напрямую влияет на школу, где окажется ребёнок и будет продолжать обучение. Это связано в первую очередь с тем, что многие детские сады закреплены за школой. Задуматься об этом стоит уже сейчас, ведь чем ближе к возрасту, когда ребёнок должен идти в первый класс, тем сложнее найти подходящий вариант.

Географический фактор

Детские сады России - 2017
© Инфографика
Детские сады России - 2017
Безусловно, все родители начинают искать место для своего ребенка из того, что есть в шаговой доступности. Данный аспект является одним из актуальных при выборе детского сада, что подтверждается результатами опроса ОНФ. Большое расстояние между домом и садом создаст дополнительные трудности. Это может сказаться на посещаемости детей. При этом территориальная доступность наших детских садов оценена как высокая, больше половины родителей добираются до дошкольных учреждений пешком. Некоторые семьи, кто особенно уделяет внимание данному вопросу, даже меняют место жительства в связи с рождением детей. 

Персонал сада

Удобно расположенный детский сад — важный, но не ключевой вопрос. Самое главное — кадровый состав. Тут нужно обратить внимание на педагогов: есть ли у них высшее педагогическое образование, соответствующее (дошкольное) образование. Само собой, нельзя исключать человеческий фактор, нужно постараться познакомиться лично, узнать будущего воспитателя лучше. 

Детские сады: сильные и слабые стороны дошкольного образования
© РИА Новости, Инфографика
Детские сады: сильные и слабые стороны дошкольного образования
Стоит выбирать сад, где есть штатный психолог. Нельзя недооценивать важность постоянной работы профильного педагога с вашим ребенком. 

Обратить внимание нужно и на наличие медицинской сестры: тут в целом ситуация положительная. Приблизительно в 75% случаев имеются люди, готовые оказать первую помощь детям. 

В регионах существует проблема кадров: с очередями в детские сады местные власти борются не за счет новых зданий, а при помощи увеличения плотности групп. Поэтому количество детей в одной группе иногда может доходить до 45 человек, при среднем показателе 25. Поэтому стоит выбирать тот сад, где лучше соотношение педагогического состава и вспомогательного персонала (повара, уборщицы) по отношению к детям. 

Обучение

Далее стоит уделить внимание программе, которую использует дошкольная образовательная организация. Среди комплексных программ (охватывающих все пять образовательных областей и направленных на разностороннее развитие личности ребенка) это: 

  • "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 
  • "Детство" под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 
  • "Истоки" под редакцией Л.А. Парамоновой 

Из парциальных программ (охватывающих одну из образовательных областей и направленных на локальное развитие какой-либо способности или умения) чаще всего встречаются:

  • "Основы безопасности детей дошкольного возраста" Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 
  • "Юный эколог" С.Н. Николаева 
  • "Цветные ладошки" И.А. Лыкова 
  • "Музыкальные шедевры" О.П. Радынова 

Вышеперечисленные программы являются самыми популярными и чаще всего используются в детских садах, однако выбирать для своего ребенка подходящий план образования каждый родитель должен индивидуально, основываясь на предпочтениях ребенка, сильных и слабых чертах характера.

Благоустройство

Детский сад глазами родителей
© РИА Новости, Инфографика
Детский сад глазами родителей: плата, питание, допуслуги
Изучайте также сам детский сад и организацию безопасности детей. Например, наличие огороженной территории для прогулок, а также специально оборудованных площадок для игр. Существует ли дневная охрана? Применяются ли компьютеры и электронные средства для занятий? Такие дополнительные услуги для детей, как бассейн, конечно же, будут огромным плюсом. 

В заключение стоит отметить, что 71% родителей высоко оценивают состояние детского сада, где обучается их ребенок. Также помочь Вам с поиском могут результаты исследование "Детские сады России — 2017", сделанное при поддержке Министерства образования и науки РФ, а также Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования при поддержке "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".


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